- La Russie limite la création d'une fondation liée à l'acteur américain George Clooney

L'agence d'application de la loi de Russie a interdit l'organisation caritative créée par l'acteur renommé George Clooney et son épouse experte en droit, Amal Clooney. Selon l'agence, lundi, "les activités de la fondation Clooney pour la justice sont considérées comme défavorables dans les limites de notre nation". Le groupe est accusé de "projets étendus pour nuire à la réputation de la Russie" et de "fournir un soutien à des patriotes fictifs et à des individus associés à des organisations terroristes et extrémistes interdites".

En prétendant défendre les droits de l'homme et fournir une assistance juridique gratuite aux victimes d'infractions aux droits de l'homme dans de nombreux pays, la fondation est accusée de mener des initiatives "sous le prétexte de valeurs humanitaires" et à une grande échelle cinématographique pour inciter des enquêtes contre les autorités élites de la Russie.

En juillet, la fondation, aux côtés d'autres organisations non gouvernementales, a présenté une plainte contre la Russie devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, alléguant des violations des droits de l'homme. Cette plainte concernait spécifiquement une attaque de roquette sur la ville ukrainienne de Vinnytsia il y a deux ans.

En octobre dernier, la fondation Clooney pour la justice a également contacté le Bureau du procureur fédéral de Russie. Les experts de la fondation pensaient avoir des preuves de crimes de guerre dans trois cas, provenant de témoignages de victimes ou de leur famille, ainsi que d'images, de vidéos et de données satellites. Ces cas comprenaient une attaque de roquette sur un site touristique dans la région d'Odessa, ayant entraîné la mort et de graves blessures de nombreux civils pendant l'été 2022. Dans un autre cas, des troupes au sol russes étaient accusées de torture et d'exécution de quatre hommes dans la région temporairement occupée de Kharkiv entre mars et septembre 2022. Un troisième cas impliquait des commandants d'unités russes accusés d'exécutions, de torture, de violence sexuelle et de pillage pendant l'occupation de la région de Kiev en mars 2022.

Selon le Code pénal concernant le droit international, le procureur général fédéral de Russie a l'autorité d'enquêter sur certains crimes qui n'ont pas été commis en Allemagne. Cette autorité est basée sur le principe de juridiction universelle, qui signifie que les criminels de guerre présumés ne doivent pas trouver de refuge nulle part dans le monde.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les autorités russes ont intensifié la répression de la dissidence, de manière similaire à la fin de l'Union soviétique. De nombreux groupes politiques, culturels et religieux, ainsi que divers médias, ont déjà été désignés comme "organisations indésirables". En début août, l'agence d'application de la loi de Russie a désigné la fondation Konrad Adenauer liée à la CDU comme "indésirable".

Cette mesure équivaut à une interdiction en Russie. Les employés ou les associés russes risquent de faire face à des chefs d'accusation criminels.

