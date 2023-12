La Russie lance une vague de frappes aériennes meurtrières en Ukraine, selon des responsables

Cette série d'assauts nocturnes a eu lieu quelques jours seulement après que l'Ukraine a frappé mardi un char de la marine russe en Crimée, ce qui a porté un coup majeur à la flotte moscovite de la mer Noire.

Près de deux ans après l'invasion non provoquée de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine en février 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est confronté à une contre-offensive largement bloquée et l'avenir de l'aide militaire occidentale est remis en question.

Les attentats de vendredi semblent avoir eu une grande portée dans tout le pays, des explosions ayant été signalées dans la capitale Kiev, dans la région de Sumy au nord-est, à Kharkiv et à Dnipro à l'est, ainsi que dans la province occidentale de Lviv.

Le nombre de victimes et l'étendue des dégâts n'étaient toujours pas clairs vendredi en début de journée.

Le premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a déclaré que ces attaques constituaient une "frappe aérienne massive de la Russie sur l'Ukraine" qui "visait des infrastructures sociales et essentielles".

"Il y a des blessés et des morts. Nous présentons nos condoléances aux familles et aux amis", a déclaré M. Shmyhal dans un message publié sur Telegram vendredi.

"Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont une fois de plus fait preuve d'un grand professionnalisme. La plupart des cibles aériennes ont été abattues. Nous remercions les soldats d'avoir sauvé des vies.

Le ministère ukrainien de la santé a également fait état de nombreux blessés dans toute l'Ukraine à la suite des attaques.

Le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, a lancé un appel au soutien alors que son pays lutte contre les frappes aériennes russes.

"Une attaque terroriste massive, des roquettes volent à nouveau sur nos villes et des civils sont pris pour cible", a déclaré M. Yermak dans un message publié sur Telegram vendredi.

"L'Ukraine a besoin de soutien. Nous serons encore plus forts, nous faisons tout pour renforcer notre bouclier aérien. Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus de soutien et de force pour mettre fin à cette terreur."

Des bombardiers dans les airs

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir enregistré "le départ de 9 bombardiers stratégiques Tu-95MS de l'aérodrome d'Olenya, dans la région de Mourmansk, en Russie".

Le bombardier Tu-95 est un pilier des attaques aériennes russes contre l'Ukraine. Il est capable de lancer des missiles de croisière contre son voisin hors de portée de la plupart des systèmes de défense aérienne.

À Kiev, les autorités ont demandé aux habitants de se mettre à l'abri car une "menace de drone" avait été détectée dans la région, en référence aux drones.

Le maire de Kiev, Vitaliy Klitschko, a déclaré qu'au moins sept personnes avaient été hospitalisées à la suite des attaques. Les trains ont été interrompus car un bâtiment a été endommagé à la station de métro Lukianivska, dans le centre de Kiev, qui sert également d'abri, a ajouté M. Klitschko.

Le chef de l'administration militaire de Kiev, Serhiy Popko, a déclaré dans un message sur Telegram qu'il y avait de nombreux blessés et que des recherches de victimes étaient en cours après qu'un entrepôt ait pris feu dans le district de Podilskyi de la région de la capitale.

À moins de 40 kilomètres de la frontière nord-est du pays avec la Russie, au moins six explosions ont été entendues dans la ville de Kharkiv, selon son maire Ihor Terekhov. Il a décrit la ville comme étant "sous des tirs massifs de roquettes" dans une mise à jour tôt vendredi.

Selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv, au moins une personne a été tuée et huit ont été blessées jusqu'à présent.

Les tirs de roquettes ont également endommagé un centre médical, des entrepôts et d'autres infrastructures civiles, a indiqué M. Syniehubov dans une mise à jour sur Telegram.

À Sumy, de nombreuses explosions ont été entendues jeudi soir, heure locale, à la suite de bombardements russes "sur les territoires frontaliers et les colonies", a rapporté l'administration de la région.

À Lviv, ville frontalière avec la Pologne, des explosions ont été enregistrées lorsque les défenses aériennes ont intercepté des drones russes, a déclaré tôt vendredi Maksym Kozytskyi, chef de l'administration militaire régionale de Lviv.

Un immeuble résidentiel a été touché et a pris feu, a déclaré le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, sur Telegram vendredi.

Les frappes généralisées de vendredi font suite au lancement par la Russie de 53 attaques dans l'est de l'Ukraine jeudi, selon un message Telegram de l'état-major ukrainien.

La Russie a lancé des dizaines de frappes aériennes, blessant des civils et détruisant des infrastructures civiles, selon ce message.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com