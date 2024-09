- La Russie lance une opération de représailles dans la région de Koursk

La militaire russe aurait lancé une opération de riposte dans la région occidentale russe de Kursk pour repousser les troupes ukrainiennes qui ont infiltré la région. Le chef d'une unité de forces spéciales tchétchènes, le général-major Apti Alaudinov, a annoncé via son canal Telegram que presque dix villages avaient été débarrassés des forces ukrainiennes. Alaudinov a également publié une vidéo qui montrerait prétendument la capture de huit soldats ukrainiens dans la région. Ces rapports restent non vérifiés. Alaudinov n'est pas seulement le chef de l'unité tchétchène, mais aussi le deputy chief of the political main administration of the Russian Armed Forces.

L'Ukraine a lancé une avancée inattendue dans la région de Kursk au début août. During this offensive, Kyiv a réussi à capturer plus de 1000 kilomètres carrés et a pris de nombreux soldats russes en otage. L'objectif était de contraindre Moscou à retirer partiellement ses troupes de la région ukrainienne de Donetsk pour protéger Kursk.

Les analystes militaires estiment que cette stratégie n'a pas produit les résultats souhaités. Bien que l'administration militaire russe ait déplacé certaines unités d'Ukraine pour protéger Kursk, elle n'a pas affaibli sa ligne d'attaque principale.

Poutine n'a toujours pas accepté de négocier

Le président russe Vladimir Poutine, qui a ordonné l'invasion de l'Ukraine il y a plus de deux ans, a qualifié l'offensive ukrainienne, qui marque la première fois que le sol russe est devenu une zone de guerre, de provocation. Il a juré d'expulser les envahisseurs et a rejeté les propositions antérieures de négociations pour mettre fin au conflit.

C'est la première tentative significative de l'armée russe pour déloger les troupes ukrainiennes de la région de Kursk. Jusqu'à présent, seul l'avancée d'une colonne blindée de Korenjewo au village méridional de Slagost a été confirmée par des experts militaires indépendants. Le ministère russe de la Défense n'a pas encore confirmé la reconquête de

