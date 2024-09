La Russie lance une attaque de représailles à Koursk, capturant dix villages.

La Russie semble faire des progrès dans une opération militaire dans la région de Kursk, selon un commandant de haut rang rapporté à l'agence de presse TASS. On suggère qu'environ dix localités ont été reprises à l'armée ukrainienne.

Les forces militaires de Moscou ont entrepris une opération pour chasser les forces ukrainiennes qui avaient pénétré dans la région de Kursk. Le commandant des forces spéciales tchétchènes, le général-major Apti Alaudinov, a révélé cela sur son canal Telegram, partageant également une vidéo suggérant la capture de huit soldats ukrainiens. Cependant, ces allégations restent non vérifiées. Alaudinov occupe le poste de deputy chef de l'administration politique principale des forces armées russes.

Initialement, l'Ukraine avait étendu de manière inattendue son territoire dans la région de Kursk au début août. During cette offensive, Kiev a pris le contrôle de plus de 1 000 kilomètres carrés et capturé de nombreux soldats russes. L'objectif était de contraindre Moscou à réduire ses troupes dans la région orientale ukrainienne de Donetsk pour protéger Kursk. Cependant, les analystes militaires estiment que cette stratégie n'a pas donné les résultats escomptés. Bien que Moscou ait retiré certaines de ses troupes d'Ukraine pour protéger Kursk, il n'a pas dilué sa principale cible d'attaque.

Le président russe Vladimir Poutine, qui a lancé l'attaque contre l'Ukraine il y a plus de deux ans et demi, a considéré l'offensive ukrainienne, qui a signifié que le territoire russe devenait une zone de conflit pour la première fois, comme une provocation. Il a promis d'expulser les agresseurs et a rejeté l'idée de pourparlers de paix précédents pour mettre fin au conflit.

La dernière contre-attaque russe dans la région de Kursk représente la première tentative majeure de Moscou pour déloger les troupes ukrainiennes. Bien que des experts militaires indépendants aient validé la progression d'un convoi de véhicules blindés du village de Korenjewo au village de Slagost vers le sud, le ministère russe de la Défense n'a pas encore confirmé la reconquête de aucune localité.

Le conflit ukrainien dans la région de Kursk a connu un tournant important, avec la Russie rapportant des progrès et reprenant plusieurs localités aux forces ukrainiennes. Ce développement est en totale opposition à l'extension initiale de l'Ukraine dans la région de Kursk, qui a vu Kiev prendre le contrôle de vastes territoires et capturer des soldats russes.

