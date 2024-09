La Russie lance des efforts d'expulsion contre l'Ukraine à Koursk, néanmoins, la dynamique de la contre-attaque n'a pas encore pris de vitesse.

Ukraine a lancé son offensive le mois dernier, capturant de nombreux établissements, une surprise même pour ses alliés à Kyiv. Cependant, les experts avaient prévu dès le départ que maintenir ces gains serait difficile.

Des images de la région montrent que les troupes russes ont repris quelques villages, mais la situation reste incertaine. La force exacte et le déploiement des troupes russes dans la région restent inconnus, et les rapports de première ligne fiables sont rares.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a acknowledging the start of Russia's counter-offensive and mentioned plans to send around 60,000 – 70,000 troops to the Kursk region. Il a déclaré vendredi que les Russes n'avaient pas encore réussi à obtenir de succès significatifs. "Nos braves soldats tiennent bon," a-t-il déclaré.

Les États-Unis estiment qu'il faudrait environ 20 brigades, soit environ 50 000 hommes, pour déloger les forces ukrainiennes de Kursk. Cependant, le généralmajor Pat Ryder a déclaré que les activités russes jusqu'à présent avaient été "marginales", et les analystes n'ont pas observé la masse ou la qualité nécessaires pour déloger rapidement les forces ukrainiennes plus petites.

Des unités d'élite semblent bel et bien participer à la contre-offensive russe, comme le montrent des vidéos géolocalisées qui ont montré des éléments du célèbre 51e régiment aéroporté participant à une attaque jeudi. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) conclut que la force russe à Kursk se compose principalement d'unités de combat inexpérimentées.

Les premières indications suggèrent que les forces russes pourraient essayer d'encercler les troupes ukrainiennes près de la ville de Korenevo avant de lancer une opération de contre-offensive à plus grande échelle.

Un officier ukrainien participant à l'opération de Kursk a informé CNN vendredi que les troupes russes avaient pris environ 2 kilomètres sur le côté ouest de la zone occupée par les Ukrainiens le mois dernier. Cependant, il a noté que la communication était mauvaise et entraînait des difficultés dans leurs opérations.

Des vidéos ont montré le drapeau russe, ainsi que le drapeau de la société militaire privée Wagner, hissé dans le village de Snahost. L'officier a déclaré que la situation s'était stabilisée et qu'il y avait des combats intenses dans un autre village voisin.

Il y a également des indices que des unités ukrainiennes pourraient planifier une nouvelle route d'attaque dans une autre partie de Kursk, près de la ville de Veseloe. Cela pourrait potentiellement être destiné à détourner l'attention des Russes.

Selon Robert Rose, de l'Institut de guerre moderne de West Point, "en lançant des offensives surprises à travers la frontière peu défendue, l'Ukraine peut pratiquer la guérilla opérationnelle pour soutenir une stratégie plus large d'épuisement."

Malgré la contre-attaque russe croissante à Kursk et les pertes ukrainiennes qui augmentent, Zelensky maintient que l'incursion dans la région est essentielle et bénéfique, ayant ralenti les avancées russes dans l'est de Donetsk, où la ville de Pokrovsk est menacée. Le président Poutine cherche à capturer entièrement les quatre régions orientales de l'Ukraine qu'il contrôle déjà partiellement, la plupart des combats de la guerre se concentrant sur cette zone.

Zelensky a informé un panel de Kyiv modéré par CNN's Fareed Zakaria vendredi que l'avantage de la Russie en munitions d'artillerie dans la région de Pokrovsk avait été réduit de 12 pour 1 à 2,5 pour 1, ce qu'il attribue au succès de la campagne de Kursk.

"La vitesse de l'avance russe dans le secteur de Donetsk était même plus rapide avant l'opération de Kursk. Pas seulement à Donetsk, mais dans tout l'est," a déclaré Zelensky.

Alors que le momentum russe a ralenti lors de la première semaine de septembre, aucune unité significative n'a été retirée pour participer à Kursk, bien que certaines aient été repositionnées à partir de régions moins contestées le long de la ligne de front de 1 000 kilomètres. Le Kremlin semble pour l'instant prioriser le gain de terrain dans Donetsk plutôt que de récupérer le territoire russe perdu.

Les Ukrainiens ont donné plusieurs raisons à l'opération de Kursk - pour contraindre la Russie à redéployer des troupes sur les lignes de front en Ukraine; pour donner à l'Ukraine un levier territorial dans toute négociation; pour ridiculiser les "lignes rouges" de Poutine; et pour acquérir une réserve de prisonniers de guerre à échanger (ce qu'ils ont déjà accompli).

Zelensky a maintenant ajouté une autre justification pour l'offensive de Kursk : pour contrecarrer un plan russe pour établir une vaste bande de l'Ukraine du nord comme zone tampon, qui aurait enveloppé "les centres régionaux".

Il a informé le panel de Kyiv que "les informations de nos partenaires" suggéraient que les Russes prévoyaient de créer "des zones de sécurité" profondément à l'intérieur du territoire ukrainien.

L'ISW, un think-tank de Washington DC, a observé vendredi que le commandement militaire russe pourrait avoir prévu "des opérations offensives supplémentaires le long d'un front plus large et plus continu dans le nord-est de l'Ukraine pour étirer considérablement les forces ukrainiennes."

Pour l'instant, de telles ambitions russes restent en suspens. Ils conservent toujours l'avantage en puissance de feu et en effectifs le long de la plupart des lignes de front existantes et continueront d'utiliser des bombardements intenses suivis d'avancées d'infanterie à travers les décombres des cibles détruites comme moyen d'épuiser l'ennemi.

Les Ukrainiens ont plusieurs priorités immédiates : établir et fortifier les lignes de défense à l'est et accélérer la formation de nouvelles unités. Ils développent des capacités de frappe plus lointaines pour degrade l'infrastructure russe telle que les aérodromes et les dépôts de carburant. Et ils cherchent une plus grande autorisation pour employer des missiles occidentaux de précision dans des frappes en profondeur sur le territoire russe.

Zelensky a informé Fareed Zakaria vendredi que les bombes aériennes guidées, connues sous le nom de FABs, étaient responsables de 80 % de l'infrastructure détruite - et l'Ukraine a urgemment besoin de frapper les aérodromes d'où elles sont lancées.

Cette situation semble prendre de l'ampleur. Lors de sa rencontre avec le président américain Joe Biden vendredi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que "les prochaines semaines et mois pourraient être piv

Cependant, l'administration Biden est prudente quant aux éventuelles conséquences de ce que la Russie perçoit comme une escalade, qui pourrait entraîner l'implication directe de l'OTAN dans le conflit.

Selon Rose du Modern War Institute, l'incursion de Kursk pourrait inciter l'Ukraine à innover une nouvelle tactique qui pourrait Significativement modifier la stratégie de l'Ukraine au combat.

"L'Ukraine ne peut pas remporter une victoire décisive sur la Russie par des manœuvres. Ce qu'elle peut faire, c'est utiliser des manœuvres pour exploiter les faiblesses, étirer la Russie trop fin, créer du désordre, encercler les troupes russes et capturer les armes russes."

Selon Matthew Schmidt, professeur associé de sécurité nationale à l'Université de New Haven, la question clé est de savoir comment l'Ukraine influence la prise de décision de Poutine, que ce soit à Kursk ou par des attaques plus étendues à l'intérieur de la Russie, ou les deux.

"Cela le pousse-t-il à négocier ? Cela le conduit-il à se retirer ou à faire une pause à Donetsk ?"

L'incident de Kursk a peut-être convaincu Biden et d'autres alliés occidentaux d'approuver des attaques plus étendues, suggère Schmidt - et "Si les attaques subséquentes peuvent maintenir le conflit profondément en Russie, en affectant les Russes, puis en influençant la prise de décision du Kremlin."

Cela constituerait un succès. Mais nous devons nous poser la question plus large, comme les États-Unis l'ont finalement fait en Iraq, dit Schmidt. "Comment cela se termine-t-il ?"

Les opérations de l'Ukraine à Kursk pourraient potentiellement affaiblir la position de la Russie en Europe, comme le président Zelensky a mentionné la possibilité de créer une zone tampon pour empêcher l'établissement d'une vaste bande de l'Ukraine du Nord comme territoire russe.

Malgré la contre-attaque russe à Kursk, les États-Unis et leurs alliés continuent de soutenir l'Ukraine, considérant la situation actuelle comme cruciale dans le cadre plus large du maintien de la paix et de la stabilité dans le monde, et pas seulement en Europe.

