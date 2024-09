La Russie lance des attaques de drones et de missiles sur Kiev.

Russie a mené des attaques intenses de missiles et de drones contre divers objectifs en Ukraine pendant la nuit. Selon une mise à jour de Vitali Klitschko, maire de Kyiv, sur Telegram, deux personnes ont été blessées et plusieurs districts ont subi des dommages. Plusieurs incendies ont éclaté dans la partie ouest de la ville, entraînant la destruction de biens. Une station de métro a également subi des bris de fenêtres, mais les services de métro continuent de fonctionner.

Le centre culturel islamique de Kyiv, situé dans une mosquée locale, a subi des dommages, comme l'a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sur la plateforme X. Zelenskyy a exprimé son mécontentement, mentionnant que la Russie méprise les valeurs éthiques et spirituelles et ne respecte aucune religion ou croyance. Il a ajouté que l'objectif de la Russie est de démanteler les communautés ukrainiennes et même leurs lieux de culte sacrés.

Selon l'administration militaire de Kyiv, les forces russes ont attaqué la ville avec des missiles de croisière et des drones, dont la provenance a été retracée dans la région de la Volga en Russie. La défense aérienne de l'Ukraine a réussi à abattre environ dix missiles de croisière et drones au-dessus de Kyiv. Dans l'ensemble du pays, l'armée a rapporté l'interception de 9 missiles balistiques, 13 missiles de croisière et 20 drones. Selon le président Zelenskyy, la Russie a lancé au total 35 missiles et 23 drones.

La ville frontalière de Sumy a été particulièrement touchée, entraînant 18 blessures, dont six enfants, suite à une attaque de missile russe, selon les rapports officiels. Cinq immeubles à appartements et un établissement d'enseignement ont été completamente détruits, selon la police locale. Sumy est située près de la région de Kursk en Russie, où les troupes ukrainiennes sont entrées plus tôt en août dans le cadre de leur contre-offensive.

De plus, des tirs ont également été rapportés dans divers régions de l'Ukraine. La ville frontalière de Kharkiv a été cible

