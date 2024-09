La Russie lance des attaques d'artillerie sur la région de Sumy, faisant 14 victimes.

Au couvert de la nuit, les forces russes ont lancé une offensive dans la région de Soumy, dans l'est de l'Ukraine, en utilisant de nombreux drones et roquettes. La ville de Konotop a apparemment subi le plus gros de cette attaque, laissant au moins 14 civils blessés, selon les autorités locales. L'incident a causé des dommages importants à l'infrastructure locale, y compris des bâtiments résidentiels, des écoles et des entreprises.

L'attaque sur cette ville, qui comptait environ 90 000 habitants avant l'invasion, a entraîné des perturbations de l'électricité et de l'eau. Des équipes de réparateurs ont travaillé pour reconnecter des installations cruciales telles que les hôpitaux et les usines de traitement de l'eau au réseau électrique. Cependant, il reste incertain quand les résidences touchées seront rétablies.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, l'armée russe a utilisé 5 roquettes et 64 drones de combat d'origine iranienne dans son assaut. Parmi ceux-ci, 44 drones ont été interceptés avec succès. L'ampleur de l'attaque peut être déduite des rapports militaires, bien que leur exactitude ne puisse être confirmée dans les détails. À titre de précaution, la défense aérienne a été activée autour de la capitale, Kyiv, pour neutraliser les drones entrants.

À la suite de l'attaque, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade du conflit et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'Union européenne a également promis son soutien à l'Ukraine pour restaurer son infrastructure et aider les civils touchés.

