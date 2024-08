- La Russie lance des attaques aériennes contre l'Ukraine

La Russie lance une offensive aérienne importante sur l'Ukraine pendant les premières heures, utilisant des roquettes, des missiles de croisière et des drones. Les témoins à Kyiv affirment que c'est l'une des plus importantes attaques aériennes depuis les 2,5 dernières années de conflit. Des explosions ont été signalées aux abords de Kyiv et dans des régions telles que Kyiv, Tchernihiv, Ternopil et Lviv, selon l'application officielle d'alerte aérienne. Kyiv fait actuellement face à des problèmes d'approvisionnement en électricité, comme l'a confirmé le maire Vitali Klitschko via Telegram.

Onze bombardiers longue portée russes en action

Selon le compte rendu de l'armée de l'air ukrainienne, l'armée russe a temporairement déployé onze bombardiers Tu-95 capables de transporter des missiles de croisière. De plus, des missiles hypersoniques Kinzhal ont été rapportés comme ayant été lancés contre l'Ukraine. L'attaque n'a pas été limitée à la terre, l'Ukraine ayant également été frappée depuis la mer Noire.

Pour l'instant, il n'y a pas de compte rendu complet des pertes et des dommages. Les rapports préliminaires suggèrent que l'infrastructure énergétique de l'Ukraine est une fois de plus la cible principale de l'attaque. L'Ukraine se défend contre une invasion majeure de la Russie depuis février 2022. Ce week-end, le deuxième plus grand pays d'Europe a célébré son 33e anniversaire de l'indépendance.

L'armée russe a utilisé onze bombardiers Tu-95 dans son attaque aérienne, contribuant à l'utilisation massive d'avions pendant l'attaque. Malgré l'attaque, l'Ukraine continue de faire fonctionner ses défenses aériennes, tentant de protéger son infrastructure contre d'autres dommages.

