- La Russie justifie la proximité des drones ukrainiens près de Moscou.

La militaire russe a réussi à contrer plusieurs incursions de drones ukrainiens près du cœur de Moscou, marquant un événement important dans la nuit de mardi. Selon Sergei Sobyanin, le maire de la ville, qui a partagé ces informations sur Telegram, il s'agissait de l'une des tentatives d'attaque de drones les plus importantes jamais enregistrées à Moscou. Sobyanin a mentionné dix drones, tandis que la militaire a rapporté onze qui ont été interceptés en route vers Moscou.

Certains de ces drones ont réussi à atteindre la région de Podolsk, située à proximité des frontières de Moscou, au sud. Les aéroports de Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo, tous situés dans les régions sud et est de Moscou, ont été temporairement fermés en réponse à des préoccupations de sécurité accrues, selon Rosaviatsiya, l'autorité de l'aviation.

L'Ukraine n'avait pas lancé d'attaques de drones contre Moscou depuis longtemps. En 2023, quelques véhicules aériens sans pilote d'origine ukrainienne ont causé des dommages insignifiants à un bâtiment dans le district des affaires de la ville de Moscou.

La militaire russe a déclaré avoir intercepté un total de 45 drones ukrainiens au cours de la nuit, dont 23 dans la région frontalière de Bryansk. Cependant, ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés indépendamment.

Plus tard dans l'après-midi, une alerte a été émise dans la ville portuaire russe du nord de Mourmansk en raison d'une menace potentielle de drones. L'aéroport a été temporairement fermé en réponse.

Selon les rapports de l'Ukraine, ils ont réussi à éliminer un système de défense aérienne russe. L'une de leurs cibles était un système de défense aérienne russe S-300 situé dans la région russe du sud de Rostov, près de Novoshakhtinsk. La Russie a historiquement utilisé ces systèmes pour frapper des objectifs au sol en Ukraine, mais il n'y a pas eu de vérification indépendante de cet incident.

L'Ukraine est la cible d'attaques aériennes russesevery night depuis février 2022, l'infrastructure énergétique étant l'une des principales cibles. Des explosions ont été rapportées dans la région occidentale ukrainienne de Khmelnytskyi pendant la nuit, avec des alertes persistantes dans plusieurs régions le lendemain matin.

Selon les rapports militaires, les forces ukrainiennes ont continué à faire face à une forte pression dans la partie est du pays, avec 66 attaques russes enregistrées sur le front de Pokrovsk mardi. Des combats ont eu lieu dans plusieurs villages cruciaux pour les progrès des Russes vers Pokrovsk, qui se trouve encore à environ 10 kilomètres. Les sources militaires ukrainiennes ont rapporté des avancées des troupes russes. Pokrovsk, une ville industrielle et minière dans la région de Donetsk, avait près de 65 000 habitants avant le conflit et sert de base d'approvisionnement cruciale pour les troupes ukrainiennes dans la région. De lourdes combats ont également été signalés au nord de Torez, selon les rapports militaires ukrainiens.

D'un autre côté, les troupes ukrainiennes ont fait des progrès dans la région russe de Kursk, selon les comptes rendus des observateurs. L'ISW, un institut américain de recherche, a publié des photos de la région comme preuve des progrès ukrainiens vers la ville de Korenevo. L'offensive se poursuit vers l'est à partir de la ville de Sudzha, qui a été précédemment prise par les Ukrainiens.

Après presque deux ans et demi et demi de défense contre l'invasion russe, l'Ukraine a, pour la première fois, étendu ses opérations offensives sur le territoire russe dans la région de Kursk. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, plus de 1260 kilomètres carrés et 93 localités ont été récupérés.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à la tension croissante entre la Russie et l'Ukraine, exhortant les deux parties à maintenir la paix et à respecter le droit international. Malgré ces tensions, les compagnies aériennes européennes continuent de desservir la Russie, car leurs itinéraires ne posent pas de menace directe au conflit en cours.

