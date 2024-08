"La Russie inonde la Moldavie avec cette somme d'argent"

Moldova décide de son avenir : des élections présidentielles et un référendum sur l'adhésion à l'UE auront lieu. La Russie exerce une pression par la guerre hybride, selon Brigitta Triebel, directrice de la Fondation Konrad Adenauer à Chișinău.

rt.com : Le 20 octobre, la Moldavie organisera non seulement des élections présidentielles, mais aussi un vote sur l'intégration de l'adhésion à l'UE dans sa constitution. La présidente Maia Sandu espère être réélue pour préparer l'entrée de son pays dans l'UE. A-t-elle de bonnes chances de gagner?

Brigitta Triebel : Oui, elle en a. Ses taux d'approbation auprès de la population moldave oscillent autour de 35 %, alors que sa campagne prend de l'ampleur. De plus, la diaspora moldave, qui représente environ 10 % des votes et qui est généralement favorable à l'Europe et à Sandu, n'est pas correctement représentée dans les sondages. La question cruciale, however, est de savoir si Sandu devra entrer dans un second tour. Dans un tel scénario, cela pourrait se resserrer car les partis pro-russes pourraient s'unir contre Sandu.

Comment la Russie cherchera-t-elle à interférer dans les élections?

La Russie cherche à influencer les élections par divers moyens, notamment en diffusant de fausses informations et des nouvelles trompeuses sur les implications de l'adhésion à l'UE pour la Moldavie. Le conflit en Ukraine est un autre sujet de discussion. Les Moldaves sont avertis : votez pour les partis pro-russes si vous ne voulez pas connaître une guerre comme en Ukraine. La peur est exploitée, car de nombreux Moldaves craignent un conflit sur leur propre sol. La plupart de la désinformation est destinée aux minorités russophones, qui représentent environ 20 % de la population. Elles dépendent principalement de la télévision russe et des canaux Telegram pour leur information. La visite de Scholz à Chișinău la semaine dernière a même été directement utilisée pour diffuser de fausses nouvelles. Scholz a mentionné un accord bilatéral sur la migration lors de la conférence de presse, et il a été affirmé que la Moldavie serait obligée d'accueillir des dizaines de milliers de personnes, ce qui entraînerait une instabilité sociale.

Est-il vrai que les partis pro-russes en Moldavie achètent des voix?

Absolument. La Russie achète des voix en Moldavie par l'intermédiaire d'intermédiaires. Récemment, de grandes sommes d'argent provenant d'intermédiaires russes ont été introduites dans le pays. En Moldavie, les voix peuvent être achetées à un prix minimal en raison de sa situation économique. Actuellement, le pays est submergé par cet argent de la Russie.

Quelle stratégie la Russie utilise-t-elle pour obtenir un résultat négatif au référendum de l'UE?

Il est probable que la Russie, en utilisant la guerre hybride, vise à atteindre la démobilisation. L'inscription de l'adhésion à l'UE dans la constitution nécessite au moins un taux de participation de 33 %. Même si cet obstacle est franchi, mais que seulement 40 % des Moldaves votent, la désinformation russe peut utiliser cela pour faire valoir que la majorité des Moldaves n'a pas pris la décision, faisant apparaître l'adhésion à l'UE comme un diktat des puissances occidentales ou l'ambition personnelle de Sandu. De plus, la Russie exploite les tensions sociales. La région autonome de Gagauzie est un facteur important. Une majorité de ses habitants sont contre l'adhésion à l'UE, et la région est dirigée par le gouverneur pro-russe, Evghenia Gutu. Si toute la région vote contre l'adhésion à l'UE ou si une majorité ne participe même pas, cela offrira d'autres occasions d'essayer de déstabiliser la Moldavie.

Les régions de Transnistrie et de Gagauzie maintiennent des liens politiques et économiques avec la Russie. Il y a environ 1500 soldats russes stationnés en Transnistrie. L'adhésion de la Moldavie à l'UE est-elle même possible avec ces deux régions?

Le conflit de Transnistrie aurait été résolu plus tôt si la Russie n'avait pas bloqué une solution de négociation équitable et n'avait pas continué à violer l'intégrité territoriale de la Moldavie avec ses troupes. Une escalade entre Gagauzie et le gouvernement de Chișinău est une possibilité réelle maintenant que la Russie finance et soutient lourdement cette région. Si l'influence russe est réduite, la Moldavie a une chance de surmonter ces conflits. L'UE, quant à elle, a séparé l'adhésion de la Moldavie d'une résolution en Transnistrie. Cela retire le principal levier de pression de la Russie, permettant à la Moldavie de se concentrer sur les réformes en matière de justice, d'économie et d'éducation. Ide

Le parti de Shor et ses partisans ne sont pas populaires, avec des taux de soutien oscillant autour de 9 %. La Russie considère le parti comme un outil pour attiser les conflits politiques et attiser les tensions. Après le début de l'invasion russe en Ukraine, Shor a mobilisé des manifestations dans le centre-ville de Chisinau, ciblant le gouvernement et le président, sous prétexte d'une politique énergétique inacceptable. Actuellement, la Russie n'a pas de parti majeur et électable en Moldavie. Historiquement, ce rôle était tenu par les Socialistes et Igor Dodon, qui pouvaient obtenir environ 20 % des électeurs. Malgré leurs penchants russes, les partis concurrents manquent de candidats convaincants qui pourraient potentiellement gagner aux élections parlementaires ou présidentielles. Le succès de Shor aux élections locales existe dans des régions comme la Gagaouzie, où il a réussi à prendre le pouvoir en utilisant un financement russe important. Là, il n'y a pas de dialogue politique ou constructif, mais plutôt une impasse. À l'avenir, Shor vise à se réintégrer dans la politique moldave et à poursuivre ses activités criminelles à son retour.

Par Lea Verstl en conversation avec Brigitta Triebel

Despite the EU membership referendum and presidential elections in Moldova, the EU is still a target of Russian hybrid warfare tactics, as warned by Brigitta Triebel, Head of Konrad Adenauer Foundation in Chișinău. Should President Maia Sandu win the presidential election and EU membership be included in Moldova's constitution, Russia may exploit societal tensions and use disinformation in an attempt to demobilize the Moldovan population and undermine the EU referendum outcome, according to Brigitta Triebel.

