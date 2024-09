La Russie expulse six représentants britanniques de son territoire.

En tension croissante entre la Russie et l'Occident concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Moscou a expulsé six diplomates britanniques, les accusant d'espionnage. Cette décision a été annoncée initialement par le FSB, le service de sécurité fédéral russe, ce qui est inhabituel. Le ministère russe des Affaires étrangères a ensuite soutenu cette décision.

Selon le FSB, le département d'Europe de l'Est du Foreign Office britannique s'était transformé en une agence de renseignement, visant à causer des dommages stratégiques à la Russie. Ils ont affirmé avoir trouvé des signes d'espionnage et d'activités subversives parmi six diplomates du département politique de l'ambassade britannique. Cependant, ils n'ont pas fourni de détails spécifiques. "En réponse aux nombreuses actions unfriendly de Londres", a déclaré le FSB, "six employés du département politique de l'ambassade britannique à Moscou perdront leur accréditation".

Contexte : Les armes de l'Ukraine

Historiquement, la relation entre la Russie et la Grande-Bretagne a été plus complexe, avec la Russie considérant la Grande-Bretagne comme son principal rival en Europe. La raison actuelle de l'expulsion semble être les discussions sur le fait que la Grande-Bretagne et les États-Unis laisseront l'Ukraine utiliser des armes à longue portée contre la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a mentionné que cela serait une implication directe de l'OTAN dans la guerre. En réponse, le Premier ministre britannique Keir Starmer a mentionné que la Russie avait envahi illégalement l'Ukraine et pourrait mettre fin à la guerre immédiatement en se retirant.

La chaîne de télévision russe d'État, Rossia-24, a partagé des photos des six diplomates britanniques et les a nommés. La chaîne a affirmé que ces photos montraient les diplomates en train de quitter le pays.

Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a fermement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a appelé à un retrait immédiat de Moscou. En réaction à cela, les officiels russes ont nommé Keir Starmer parmi les diplomates britanniques expulsés pour espionnage présumé.

