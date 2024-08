La Russie évacue un autre cercle dans la région de Koursk

Dans un cercle dans la région de Kursk, situé près des avancées ukrainiennes précédemment rapportées, des milliers de personnes sont évacuées. Cette action des autorités est probablement due aux frappes aériennes et à l'avancée probable des unités.

Dans la région de Kursk, partiellement contrôlée par les troupes ukrainiennes, les autorités ont ordonné l'évacuation d'un autre cercle. Les habitants du district de Glouchkovski sont déplacés vers des abris, comme annoncé par le gouverneur Alexei Smirnov. Avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, plus de 17 500 résidents étaient enregistrés dans ce district à l'ouest et au nord-ouest des avancées ukrainiennes précédemment rapportées. Smirnov a également rapporté des alertes aériennes dans la région de Kursk en raison de possibles attaques de roquettes depuis le côté ukrainien.

"Chers concitoyens, je vous demande de comprendre la situation actuelle et de suivre toutes les recommandations des forces de sécurité et des autorités locales", a déclaré Smirnov. Le district de Glouchkovski se trouve à environ 150 kilomètres de la capitale régionale de Kursk. Les habitants d'autres régions avec des alertes aériennes sont invités à se mettre à l'abri dans des abris antiaériens ou des pièces sans fenêtres.

Plus de 120 000 personnes ont été déplacées vers des abris jusqu'à présent, selon Smirnov. La Russie a déclaré ses régions frontalières de Kursk, Belgorod et Briansk comme zones d'opérations anti-terroristes, allouant plus de personnel et de ressources à l'armée. Dans la région de Belgorod, Moscou a déclaré l'état d'urgence, similaire à celui de la région de Kursk.

Progrès rapporté à Kyiv

Selon les rapports de blogueurs militaires russes, il y a de lourdes combats entre les troupes de Moscou et de Kyiv dans certaines parties de la région de Kursk. Le 6 août, l'Ukraine a lancé une offensive terrestre sur le territoire russe pour la première fois dans le cadre de sa défense contre l'invasion russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que les soldats ukrainiens sur le territoire russe respecteraient le droit humanitaire international. Kyiv a également rapporté des progrès dans l'offensive la veille, mais ces rapports ne peuvent pas être indépendamment vérifiés.

Selon les rapports militaires russes, environ 12 000 soldats ukrainiens, y compris des mercenaires, sont entrés dans la région. Kyiv n'a pas confirmé cela. L'Ukraine cherche à augmenter la pression sur l'adversaire russe avec l'offensive pour mettre fin au conflit et commencer des négociations de paix. Entre-temps, les troupes russes dans la région ukrainienne de Donetsk ont rapporté la capture de plus de villages.

