La Russie évacue plus de 76 000 personnes de la région frontalière de Koursk

Des trains supplémentaires ont été déployés dans la capitale, Moscou, pour les fuyards, et de l'aide humanitaire a été apportée à la région frontalière. "La guerre est venue jusqu'à nous", a déclaré une femme qui a souhaité rester anonyme, à son arrivée à la gare ferroviaire de Moscou, selon l'agence de presse AFP.

Entre-temps, l'armée russe a déclaré qu'elle se battait depuis cinq jours consécutifs contre l'incursion ukrainienne sur le territoire russe.

Initialement, le quartier général russe a rapporté que plus d'un millier de soldats ukrainiens, une douzaine de chars et environ 20 autres véhicules blindés avaient pénétré dans la région de Koursk. Samedi, l'armée russe a annoncé avoir détruit cinq fois la quantité d'équipement militaire ukrainien.

En réponse à l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk et d'autres régions frontalières, la Russie a annoncé des opérations anti-terroristes dans les régions de Koursk, Belgorod et Briansk. Ces mesures comprennent des restrictions sur la circulation routière et l'utilisation d'appareils de communication.

Les civils fuyards ont été conseillés d'éviter les zones frontalières proches de la région de Koursk en raison du conflit en cours. Malgré les prétendus succès de l'armée russe dans la destruction de l'équipement ukrainien à Koursk, les forces ukrainiennes ont poursuivi leur offensive dans la région.

