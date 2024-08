- La Russie évacue plus de 76 000 personnes de la région frontalière de Koursk

À la suite de l'avancée de l'armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, les autorités locales ont évacué plusieurs dizaines de milliers de personnes vers des lieux sûrs. "Plus de 76 000 personnes ont été hébergées temporairement dans des lieux sûrs", a rapporté l'agence de presse d'État Tass samedi, citant un représentant du ministère régional de l'Urgence.

Des trains supplémentaires ont été déployés vers la capitale, Moscou, pour les évacués, et de l'aide humanitaire a été acheminée vers la zone frontalière. "La guerre est venue jusqu'à nous", a déclaré une femme qui a souhaité rester anonyme à l'agence de presse AFP à son arrivée à la gare de Moscou.

Rapports flous sur les opérations de combat

Il n'y a eu aucun rapport de la part des Russes ou des Ukrainiens sur les opérations de combat effectives. Initialement, le quartier général russe a déclaré que plus d'un millier de soldats ukrainiens, une douzaine de chars et environ 20 autres véhicules blindés étaient entrés dans la région de Kursk. Samedi, l'armée russe a annoncé avoir détruit cinq fois plus d'équipement militaire ukrainien.

L'armée russe a affirmé qu'elle combattait l'incursion ukrainienne sur le territoire russe depuis cinq jours consécutifs.

Le service de renseignement ukrainien a simplement rapporté que la Russie avait commencé à déplacer une brigade d'infanterie de marine de la péninsule de Crimée occupée vers la région de Kursk, une partie de la colonne de véhicules ayant déjà été détruite. Ces rapports n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Les autorités russes mettent en garde les habitants de Kursk

En réponse à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk et d'autres régions frontalières, la Russie a annoncé des opérations anti-terroristes dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk. Ces mesures comprennent des restrictions sur la circulation routière et l'utilisation des appareils de communication.

Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute la région de Kursk. Le gouverneur par intérim, Alexei Smirnov, a mis en garde sur la plateforme Telegram contre les dangers potentiels et a exhorté la population à chercher refuge autant que possible.

