La Russie évacue la région voisine de Koursk

L'avancée surprise des Ukrainiens vers Kursk a pris la direction militaire russe au dépourvu. La situation au sol est confuse, mais des dizaines de milliers de Russes n'ont d'autre choix que de quitter leur foyer.

La Russie a ordonné l'évacuation de certaines parties de la région voisine de Belgorod en raison des activités offensives ukrainiennes dans la région russe de Kursk. "Il y a des activités hostiles à la frontière du district de Krasnojaruschski", a déclaré le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dans une vidéo Telegram. "Pour la santé et la sécurité de notre population, les gens sont déplacés vers des endroits plus sûrs." Les chiffres officiels indiquent qu'environ 14 000 personnes vivent dans le district.

Précédemment, des dizaines de milliers de personnes avaient déjà fui la région de Kursk elle-même. Le gouverneur régional, Alexei Smirnov, a décrit la situation comme difficile en raison des tirs de roquettes, de drones et d'artillerie. Jusqu'à la fin de la semaine dernière, environ 76 000 personnes avaient été déplacées vers d'autres régions.

Les troupes ukrainiennes ont franchi la frontière dans la région russe de Kursk la semaine dernière et ont avancé de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Selon les rapports de Kyiv, des milliers de soldats ukrainiens sont impliqués dans l'offensive. "Le but est de disperser les positions de l'ennemi, d'infliger des pertes maximales et de destabiliser la situation en Russie", a déclaré un représentant des services de sécurité ukrainiens. Il a également noté que l'avancée booste le moral de l'armée, du gouvernement et du peuple ukrainiens : "Cette opération nous a montré que nous pouvons attaquer et avancer."

Déplacer la guerre sur le territoire russe

La situation au sol reste confuse. Les rapports suggèrent que l'Ukraine renforce ses troupes. Des dozens of Ukrainian armored vehicles reportedly crossed the eastern Ukrainian region of Sumy, which borders the Russian region of Kursk, on Sunday. Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that the goal of the large-scale advance is to "shift the war onto Russian territory."

The Belgorod region, which borders Kursk, is regularly targeted by Ukrainian air and drone strikes in retaliation for attacks from the Russian side. Evacuations have been ordered in this region several times since the beginning of the Russian offensive in Ukraine in February 2022.

In response to the Ukrainian advance, the Commission is expected to adopt implementing acts referred to in Article 11 (2) of a relevant international treaty, aimed at strengthening border security and crisis management measures. The tightened border control and military preparations by Russia are causing further concerns among its neighboring regions, including Belgorod, where thousands more people are now leaving their homes due to the escalating tensions.

Lire aussi: