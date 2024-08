La Russie évacue des dizaines de milliers de personnes de la région frontalière de Koursk

Plus de 76 000 personnes ont été provisoirement hébergées dans des lieux sûrs, a déclaré un représentant du ministère régional des Situations d'urgence cité par l'agence de presse d'État TASS. Des trains supplémentaires ont été déployés vers la capitale Moscou pour les évacués, et des fournitures d'aide ont été acheminées vers la région frontalière. "La guerre est venue jusqu'à nous", a déclaré une femme à son arrivée à la gare de Moscou.

Kyiv avait gardé le silence sur l'avancée pendant plusieurs jours, mais samedi soir, Zelensky a finalement déclaré que le commandant en chef Oleksandr Syrsky avait "rapporté sur le front, nos actions et le déplacement de la guerre sur le territoire de l'agresseur". L'Ukraine, a déclaré Zelensky dans son discours du soir, prouvait qu'elle pouvait "obtenir justice et faire pression sur l'agresseur", et il a remercié les soldats participants.

Depuis le début de leur offensive mardi, l'armée ukrainienne a reportedly avancé de plusieurs dozens de kilomètres dans la région de Kursk, selon des observateurs indépendants.

Entre-temps, les autorités russes ont annoncé le lancement d'opérations anti-terroristes dans les trois régions frontalières de Belgorod, Bryansk et Kursk. Les forces de sécurité et l'armée auront des pouvoirs étendus, notamment des restrictions sur les déplacements des civils, la confiscation de véhicules, l'interception de téléphones et des restrictions d'accès à certaines zones.

Le Comité anti-terroriste a déclaré que l'Ukraine avait lancé une "tentative sans précédent de déstabiliser la situation dans plusieurs régions de notre pays".

Le ministère de la Défense de Moscou a déclaré samedi qu'il utilisait des avions et de l'artillerie pour lutter contre l'armée ukrainienne sur le territoire russe. Le quartier général russe avait initialement rapporté que plus d'un millier de soldats ukrainiens, une douzaine de chars et environ 20 autres véhicules blindés avaient pénétré dans la région de Kursk. Samedi, l'armée russe a rapporté avoir détruit cinq fois plus de matériel militaire ukrainien.

Selon les autorités russes, cinq personnes ont été tuées et 55 autres blessées lors des combats dans la région de Kursk mardi. Pas de nouveaux chiffres disponibles.

L'Ukraine a déclaré avoir évacué 20 000 personnes de la région de Sumy frontalier de Kursk. Dans la région nord-est de Kharkiv, trois personnes ont été tuées samedi, selon les autorités.

La Biélorussie, alliée de la Russie, a annoncé qu'elle renforçait ses unités à la frontière ukrainienne. Pour se préparer à "toute provocation possible", des troupes et des missiles supplémentaires sont envoyés dans la région frontalière du sud de Gomel, a déclaré le ministère de la Défense biélorusse dans un message en ligne sur Telegram.

L'agence russe de l'énergie atomique Rosatom a mis en garde contre le risque d'attaques par l'armée ukrainienne sur la centrale nucléaire de Kursk, qui est "réel". "Les actions de l'armée ukrainienne représentent une menace directe", a déclaré Rosatom, selon les médias d'État.

La centrale nucléaire de Kursk est située près de la ville de Kursk, à environ 100 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, avait également mis en garde contre le danger et avait appelé à "exercer la plus grande retenue" pour éviter un accident nucléaire.

Les évacués ont été transportés vers des lieux plus sûrs à l'aide de trains supplémentaires déployés à Moscou. Pour maintenir la sécurité dans les régions frontalières, les autorités russes ont mis en place la confiscation de véhicules et des restrictions de mouvement.

Lire aussi: