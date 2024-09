La Russie et l'Ukraine effectuent un échange de prisonniers impliquant plus de 200 personnes prises en captivité en raison de conflits militaires.

12:50 Les forces militaires russes affirment avoir capturé un autre village dans l'est de l'UkraineDans l'est de l'Ukraine, les forces militaires russes affirment avoir pris le contrôle d'un autre village. Le ministère de la Défense de Moscou annonce la libération de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien), une petite ville située près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, qui est actuellement menacée en raison de l'offensive russe. Les forces militaires russes ont enregistré des progrès significatifs dans la région de Donetsk ces dernières semaines. Le président russe Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises que l'objectif principal de l'armée russe était de prendre le contrôle de la région industrielle cruciale de Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 Medvedev menace de détruire Kiev avec un "point fondu"L'ancien président russe Dmitri Medvedev met en garde contre une destruction totale de Kiev. Bien que la Russie ait une raison valable d'utiliser des armes nucléaires en raison de l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, elle n'a pas encore pris une telle mesure. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée de l'Occident, Medvedev suggère de transformer Kiev en "gros point fondu" à l'aide d'armes modernes non nucléaires de la Russie. Medvedev, qui est le vice-président du Conseil de sécurité russe, s'est souvent exprimé avec virulence contre l'Occident et l'Ukraine.

11:50 Des combats intenses signalés à Kurachove, en UkraineDes combats intenses sont actuellement signalés dans l'est de l'Ukraine, avec Kurachove comme épicentre. Les tensions augmentent parmi les résidents en raison de la décision concernant l'utilisation d'armes à longue portée de l'Occident. La journaliste Kavita Sharma de Dnipro fournit des mises à jour sur la situation.

11:12 Attaque de drones à grande échelle endommage la région d'Odessa en UkraineLes détails de l'attaque de drones de la nuit dernière dans la région d'Odessa en Ukraine commencent à émerger. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé un total de 76 drones de combat, dont 72 ont été abattus. Cependant, l'armée de l'air ne divulgue pas les conséquences de l'attaque. Le gouverneur de la région maritime noire d'Odessa signale des dommages importants, avec plusieurs bâtiments dans un faubourg de la capitale régionale Odessa touchés par des débris de drones. Des entrepôts à Ismaïl, un district clé par lequel l'Ukraine expédie une partie de son grain, ont également été endommagés. De plus, il est rapporté que certains bâtiments gouvernementaux à Kiev ont été touchés par des débris, bien qu'aucun incendie n'ait été signalé.

10:31 Stoltenberg sur les rencontres pré-guerre : les Russes ont montré des cartes fausses de l'OTANLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, évoque les derniers efforts diplomatiques avant le début de la guerre en février 2022 pour dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine. Dans une interview avec le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Stoltenberg mentionne qu'en janvier, lors de la réunion du Conseil OTAN-Russie qu'il a dirigée, la Russie a exigé le retrait de tous les soldats de l'OTAN de la partie orientale de l'alliance. Cette exigence a été jugée inacceptable, mais Stoltenberg croyait au dialogue et a tenté une autre réunion. During this meeting, two Russian deputy foreign and defense ministers presented flawed maps, claiming that Russia was surrounded by NATO territory. Denmark, for instance, was not marked on these maps.

10:03 Wiegold sur l'accord Allemagne-Lituanie : la Lituanie considère la brigade allemande de combat comme un soutienL'Allemagne et la Lituanie signent un accord garantissant que une brigade allemande prête au combat sera stationnée dans l'État balte de l'OTAN. L'expert militaire Thomas Wiegold explique l'arrière-plan et l'importance de l'accord dans une interview de ntv.

09:28 Kim cherche à coopérer avec Moscou, alors que des accusations de fourniture d'armes à l'UkraineLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un chercherait à renforcer la coopération avec la Russie suite à des discussions avec le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord. Selon les médias d'État nord-coréens, les deux ont discuté de l'approfondissement de leur dialogue stratégique et de la renforcement de leur coopération pour protéger leurs intérêts de sécurité respectifs et la situation régionale et internationale. Cependant, l'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour la guerre en Ukraine. Pyongyang rejette ces allégations comme "ridicules".

08:59 Discussion sur l'autorisation de l'Ukraine à utiliser des armes occidentales à longue portée pour cibleLes discussions sur la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes avancées de l'Occident contre des cibles russes seront reprises prochainement. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après avoir rencontré le président américain Biden, lors de laquelle ils ont reporté une décision sur la question. Biden et Starmer en discuteront davantage lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine avec un groupe plus large de personnes. Les médias britanniques rapportent que Biden est prêt à autoriser l'Ukraine à utiliser des rockets britanniques et français équipés de la technologie américaine – mais pas des rockets américaines.

08:23 Zelensky sur le plan présumé de Trump : "La rhétorique électorale est la rhétorique électorale"Donald Trump, candidat républicain à la présidence, a déclaré à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre fin au conflit en Ukraine en un seul jour, sans jamais fournir de stratégie. Lorsque lui a été demandé de clarifier sa déclaration lors d'une interview avec CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son incompréhension, déclarant : "Je ne peux pas comprendre aujourd'hui car je ne connais pas les détails de ses intentions et de leurs implications." Selon lui, une campagne électorale est en cours aux États-Unis. "Et les promesses de campagne sont les promesses de campagne", a-t-il ajouté. "Parfois, elles ne sont pas réalistes." Cependant, Zelensky a également révélé qu'il avait discuté avec Trump deux mois auparavant, lors de laquelle Trump lui avait assuré de son soutien à l'Ukraine, décrivant la conversation comme positive.

07:27 ISW : La Russie a besoin de plus de troupes à Kursk pour repousser les UkrainiensLa Russie a mené des contre-attaques dans la région de Kursk, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne signale pas d'opération d'envergure pour chasser complètement les Ukrainiens de Kursk. Basé à Washington, l'ISW suggère que les autorités russes ont principalement recours à des conscrits inexpérimentés et mal équipés, ainsi qu'à de petites parties des forces armées régulières russes et d'autres forces de sécurité stationnées à la frontière pour leurs opérations. Dans son évaluation, le think tank estime : "Une offensive russe pour récupérer les terres conquises par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a rassemblé jusqu'à présent - en particulier si la plupart des unités déjà déployées manquent d'expérience combattante."

06:49 La Russie sous droneSelon l'armée ukrainienne, la Russie a bombardé l'Ukraine à l'aide de drones Shahed pendant la nuit. Les forces armées russes ont lancé plusieurs escadrons de drones, selon l'armée de l'air ukrainienne. Des alertes aériennes ont été émises dans presque toutes les régions du pays, comme dans la région d'Odessa. La marine a revendiqué avoir abattu neuf drones là-bas. Des explosions ont été signalées dans la ville d'Odessa, mais aucun décès n'a été rapporté pour l'instant.

06:13 Mützenich propose un groupe diplomatique internationalLe chef du groupe parlementaire SPD, Rolf Mützenich, a suggéré la création d'un groupe diplomatique international pour lancer une initiative de paix dans le conflit ukrainien. "À mon avis, il est maintenant temps pour les alliés occidentaux de lancer un groupe diplomatique pour entamer des négociations", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". "Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent qu'il est maintenant le moment opportun pour intensifier les efforts en vue de pourparlers de paix, et que la Russie devrait être incluse dans le prochain sommet de la paix." Interrogé sur les pays potentiellement membres d'un tel groupe diplomatique, Mützenich a mentionné des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil. "Dans ces pays, l'opposition à l'agression russe est en croissance", a-t-il déclaré. "Par conséquent, le travail d'un groupe diplomatique 'pourrait être prometteur', et il pourrait servir de médiateur crucial."

05:41 Les diplomates de l'UE envisagent une nouvelle approche pour prolonger les sanctions contre la RussieLes diplomates de l'UE étudient reportedly trois méthodes pour prolonger les sanctions futures contre la Russie. Selon plusieurs sources, des solutions potentielles ont été présentées aux diplomates européens vendredi. Cette mesure intervient en réponse à la gelée des actifs de la banque centrale russe, qui joue un rôle important dans la garantie d'une ligne de crédit de 50 milliards de dollars des États G7 à l'Ukraine. Ces actifs ont été gelés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

03:40 Klitschko : Débris de drone touchent des structures de la ville de KyivLe maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté via l'application de messagerie Telegram que des débris de drone ont touché un bâtiment de la ville dans le district d'Obolon, au nord du centre-ville, tôt le matin. Il a indiqué que les services d'urgence se rendaient sur les lieux. Auparavant, le maire avait mentionné que les unités de défense aérienne étaient opérationnelles dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un promet une coopération accrue avec ShoiguLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis au secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, une coopération accrue. Selon l'agence de presse officielle KCNA, les deux hommes ont eu un "échanges de vues approfondi" et ont atteint un consensus satisfaisant sur des questions telles que le renforcement des "partenariats de défense pour garantir les intérêts de sécurité mutuelle" lors de la visite de Shoigu à Pyongyang. Shoigu, qui a été ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a renforcé les liens entre la Corée du Nord et la Russie avec une visite à Pyongyang en juillet de l'année dernière.

23:36 Zelenskyy présentera sa "stratégie de victoire" à Biden en septembreLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé une réunion en septembre avec le président américain Joe Biden, promettant : "Je lui présenterai la stratégie pour la victoire". Cette stratégie vise à doter l'Ukraine des forces nécessaires pour orienter le conflit vers la paix. "De telles guerres de conquête peuvent être légitimement conclues de différentes manières : soit en expulsant la force d'occupation par la force, soit par la diplomatie", a expliqué Zelenskyy. Cela garantirait l'indépendance véritable de la nation. Cependant, l'Ukraine dépend du soutien des États-Unis pour cette position ferme.

11:59 PM La Russie se concentre vers le sudLes combats intenses se poursuivent dans la région de l'est du pays, selon la mise à jour nocturne de l'armée ukrainienne, signalant 115 accrochages. Le rapport met en évidence que l'activité la plus intense s'est produite vers Kurachove, avec des forces russes également actives autour de Lyman et Pokrovsk. Intriguant, Kurachove, situé au sud de Pokrovsk, était précédemment la cible principale des attaques russes. Récemment, however, les Russes n'ont réussi à réaliser que des avancées territoriales mineures dans la région. Au lieu de cela, ils ont étendu leurs fronts d'attaque vers le sud, cherchant à capturer Hirnyk, une ville minière près de Kurachove.

22:46 "L'Ouest est timide" - La critique directe de Zelensky envers ses alliésVolodymyr Zelensky, le président ukrainien, accuse l'Occident de manifester "de la peur" lorsqu'il discute de l'aide à l'Ukraine pour dévier les missiles russes. "Si les alliés peuvent collectivement contrer les missiles et les drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas de décision similaire pour lutter collectivement contre les missiles russes et les Shaheds iraniens dans le ciel ukrainien ?" a-t-il demandé lors d'une conférence à Kyiv. Il a souligné que cette hésitation est "humiliante pour le monde démocratique", car les missiles et les drones continuent de menacer les territoires voisins.

22:30 La Russie utilise plus de 8 000 drones iraniensSelon le gouvernement de Kyiv, la Russie a lancé 8 060 drones Shahed d'Iran contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Aucun communiqué officiel d'Iran ou de la Russie n'a été publié pour l'instant. L'Ukraine a accusé pour la première fois le gouvernement iranien de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

21:43 Les États-Unis évitent de discuter de l'approbation des armes à longue portée pour l'UkraineÀ Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden se rencontrent pour discuter. Il y a des spéculations sur les décisions potentielles concernant l'autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Selon des sources britanniques du "Guardian", l'Ukraine a reçu l'autorisation de mener des attaques avec des missiles Storm-Shadow. Cependant, il n'y aura pas d'annonce sur ce sujet lors de la réunion entre les partenaires aujourd'hui. "Je ne m'attends pas à une annonce aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée en Russie - absolutely not from the US", a déclaré John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Il suggère seulement des discussions continues avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés concernant la fourniture de "capacités appropriées" à l'Ukraine. Il ne fait aucune déclaration définitive sur d'éventuels changements officiels. "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas révéler à un moment précis."

Vous pouvez consulter tous les développements précédents ici.

À la suite de ces opérations militaires, il y a des préoccupations quant à la possibilité d'une escalade supplémentaire.

Compte tenu des opérations militaires russes en cours, il y a eu des appels à une intervention internationale pour désescalader la situation.

Lire aussi: