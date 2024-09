La Russie et l'Ukraine échangent plus de 200 combattants captifs

Suite à l'attaque surprise des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, plus de 100 soldats russes ont été capturés et sont désormais prisonniers de guerre. En échange, l'Ukraine a libéré un nombre équivalent de ses propres prisonniers détenus par les forces russes. Cet échange a été confirmé par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le ministère russe de la Défense. Il est important de noter que ces soldats russes ont été capturés dans la région de Kursk, comme l'a confirmé le ministère russe de la Défense.

L'Ukraine a lancé une nouvelle offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a quelques semaines, ce qui a entraîné la capture de nombreux jeunes conscrits par les troupes ukrainiennes. La médiation de cet échange a été assurée par les Émirats arabes unis, selon l'agence de presse émiratie WAM. Il s'agit de la huitième fois que les Émirats arabes unis facilitent de telles négociations.

Selon le ministère russe de la Défense, tous les soldats libérés se trouvent actuellement dans la République de Biélorussie, où ils reçoivent un soutien psychologique et médical nécessaire et peuvent entrer en contact avec leur famille. Leur retour en Russie est imminent. Du côté russe, de nombreux conscrits qui ont été surpris par l'offensive ukrainienne dans la région occidentale de Kursk ont été libérés.

Du côté ukrainien, le président Zelenskyy a annoncé la libération de 82 soldats et 21 officiers. Parmi les militaires réguliers, il y avait également des gardes-frontière, des gardes nationaux et des policiers qui ont été libérés. Zelenskyy a partagé des photos de ces prisonniers libérés sur X et Telegram, arborant fièrement des drapeaux ukrainiens. Il a été rapporté que Kyiv a annoncé un échange de prisonniers vendredi dernier, avec le retour de 49 personnes, dont de nombreuses femmes, de captivité.

Bien que les relations diplomatiques concernant d'autres sujets aient pris fin peu après le début de l'invasion russe il y a plus de deux ans, il n'y a eu aucune discussion sur la fin du conflit. Cependant, les échanges de prisonniers se poursuivent, avec plus de 50 prisonniers de guerre remis de part et d'autre jusqu'à présent.

L'attaque des forces ukrainiennes à Kursk a entraîné la capture de nombreux conscrits russes, comme il a été rapporté après l'échange coordonné de prisonniers. L'Organisation des Nations unies a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de l'Ukraine, s'inquiétant de la poursuite de la violence et des pertes de vies civiles.

