La Russie effectue des fouilles pour localiser des militaires embauchés.

12:55 Le Kremlin justifie l'extension de son armée en raison des menaces aux frontièresLe Kremlin justifie les plans d'extension de son armée pour en faire la deuxième plus importante du monde en raison des menaces croissantes à ses frontières. "L'augmentation des menaces à nos frontières périphériques est la raison de cela", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'une conférence de presse. "Cela est dû à l'environnement hautement hostile à nos frontières occidentales et à l'instabilité à nos frontières orientales. Cela nécessite des mesures appropriées", a-t-il ajouté. Le président Vladimir Poutine a ordonné une extension de l'armée russe de 180 000 soldats lundi, portant le total de soldats actifs à 1,5 million, faisant de la Russie la deuxième armée du monde après la Chine.

12:30 La majorité s'oppose aux missiles de portée longue pour Kyiv dans les sondagesLe gouvernement de Kyiv vise à cible les infrastructures militaires russes, y compris les aéroports, les centres de commandement et l'infrastructure. Selon le nouveau RTL/ntv Trendbarometer, une majorité de 64 pour cent désapprouvent la livraison d'armes occidentales qui permettraient à l'Ukraine d'attaquer des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. 28 pour cent soutiennent cette mesure. Une majorité significative en faveur de la livraison de tels missiles n'existe que chez les partisans des Verts (53 pour cent) et du FDP (58 pour cent). Seulement 34 pour cent des partisans de la SPD et 31 pour cent des partisans de l'Union soutiennent cette étape. Ni les partisans du BSW (0 pour cent) ni une majorité des partisans de l'AfD (4 pour cent) n'approuvent. 61 pour cent des partisans de la SPD et de la CDU/CSU s'opposent à de telles livraisons d'armes. Parmi les partisans de l'AfD et du BSW, 91 pour cent et 97 pour cent, respectivement, rejettent le transfert d'armes de longue portée. L'opposition est plus élevée dans l'est (83 pour cent) par rapport à l'ouest (61 pour cent).

11:49 Routt aurait voulu tuer Poutine et Kim Jong-UnSelon le "Wall Street Journal", Ryan Wesley Routt, le suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, aurait exprimé le désir de tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un par le passé. Chelsea Walsh, une infirmière qui a travaillé en Ukraine en 2022 et a rencontré Routt plusieurs fois, l'a décrit comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle ait rencontré à Kyiv. Routt aurait tenté de rejoindre des brigades de volontaires ukrainiennes et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Documentaire controversé "Les Russes en guerre" présenté au festivalLe documentaire controversé de la réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova, "Les Russes en guerre", qui présente son expérience avec les troupes russes au front en Ukraine, sera présenté au Festival international du film de Toronto. L'ambassadeur d'Ukraine au Canada critique la décision, affirmant que le festival sert de plateforme à la propagande russe.

10:51 L'ambassadeur russe sceptique quant aux pourparlers de paixL'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé des doutes quant à d'éventuelles négociations de paix avec l'Ukraine. Dans une interview à Deutschlandfunk, Nechaev a déclaré qu'un plan de paix est nécessaire avant que la Russie puisse évaluer son alignement avec le plan. Ses commentaires font suite aux déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a exprimé son désir d'accélérer les efforts de paix.

10:31 Le PNUD aide l'Ukraine à se préparer à l'hiverLa compagnie d'énergie ukrainienne Naftogaz renforce sa coopération avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour assurer la sécurité énergétique en Ukraine. Les experts craignent que l'Ukraine ne soit confrontée à un hiver rude en raison des nombreux raids aériens russes sur les infrastructures critiques, entraînant des coupures de courant, de chauffage et d'eau. Le PNUD aide l'Ukraine de plusieurs façons, notamment en fournissant des générateurs alimentés au gaz pour minimiser les perturbations d'approvisionnement pour la population.

09:55 Panne de courant dans la région de Sumy après une attaque de droneAprès une attaque de drone russe tôt le matin, 280 000 personnes dans la région ukrainienne de Sumy sont toujours privées d'électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, ceux qui ont réussi à passer ayant causé des dommages à l'infrastructure critique.

09:28 Prisonnier ukrainien décapité par un soldat russeLe commissaire aux droits de l'homme ukrainien signale qu'un prisonnier de guerre ukrainien a été décapité par un soldat russe à l'aide d'une épée. L'exécution a eu lieu avec les mains du prisonnier liées avec du ruban adhésif. Le soldat russe a utilisé une épée avec l'inscription "Pour Kursk". Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova publient des images de soldats ukrainiens qui ont survécu à la captivité russe.

Kyiv a pris Moscou de court avec une invasion surprise dans la région frontalière de Kursk en août, ce qui a poussé la direction militaire russe à garder le silence. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinov a suscité une vague d'optimisme sur son canal Telegram, encourageant ses abonnés à "se détendre, à profiter du pop-corn et à regarder nos gars mettre

08:01 Ukraine: Les forces russes bombardent des installations énergétiques à Sumy depuis les airsL'Ukraine a rapporté une autre attaque significative de drones par la Russie pendant la nuit. La défense aérienne a réussi à abattre 34 des 51 drones russes, tandis qu'ils restaient actifs dans cinq régions. Les autorités locales ont rapporté que les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy étaient également sous attaque. Un total de 16 drones russes ont été interceptés à Sumy, avec des infrastructures essentielles, y compris les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, qui dépendent de sources d'énergie de secours. Les équipes d'urgence sont actuellement engagées dans les réparations.

07:37 Ukraine: La Russie signale 1020 pertes en 24 heuresLa Russie a signalé 1020 pertes - morts et blessés - depuis la veille, selon le quartier général des forces armées ukrainiennes. Le bilan total des pertes russes depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022 s'élève maintenant à 635 880. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été rapportés hors d'usage, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Le Kyiv Post : L'aéroport militaire russe d'Engels sous attaqueL'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, était reportedly sous attaque de drones d'attaque pendant la nuit, selon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", avec des détonations audibles capturées sur vidéo. Des bombardiers stratégiques armés de missiles et utilisés par la Russie pour attaquer les villes ukrainiennes sont reportedly basés à l'aéroport.

06:35 Stoltenberg soutient le débat sur les armes à longue portée pour l'UkraineLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, accueille favorablement les discussions mondiales concernant le déploiement éventuel d'armes à longue portée par l'Ukraine sur le territoire russe. "C'est une décision de chaque allié, mais il est vital que nous coordonnions étroitement, comme nous le faisons toujours", a déclaré Stoltenberg à la chaîne de télévision britannique LBC. L'Ukraine demande une telle autorisation pour attaquer les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures russes depuis des semaines maintenant. Sur la peur d'une escalade du conflit, le Norvégien a commenté : "Il n'y a pas d'options sans risque en temps de guerre. Mais je crois toujours que le plus grand risque pour nous est que Poutine triomphe en Ukraine."

06:13 Facebook et WhatsApp bannissent le canal de propagande d'État russe RTMeta, la société mère de Facebook, a interdit la diffusion de la propagande d'État russe via des canaux tels que la chaîne de télévision RT dans le monde entier. RT, dont l'ancien nom était Russia Today, ainsi que les entités associées, seront interdits sur les plateformes de Meta, y compris Facebook, WhatsApp et Instagram. RT est déjà bloqué dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de campagnes de désinformation suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à :

05:33 Lukashenko gracie 37 prisonniers en BiélorussieLe dictateur biélorusse, Alexandre Loukachenko, a accordé sa grâce à 37 prisonniers. Le bureau présidentiel biélorusse à Minsk a annoncé que ces détenus avaient été condamnés pour "extrémisme", un terme couramment utilisé en Biélorussie pour réprimer les critiques du gouvernement. Le rapport a nommé six femmes et certains détenus atteints de problèmes de santé parmi les graciés. Aucun détail n'a été fourni concernant les identités des 37 prisonniers qui ont bénéficié de la grâce. Au cours des derniers mois, Loukachenko a accordé sa grâce à des prisonniers qui avaient été détenus pour avoir protesté contre le gouvernement. En août dernier, il a réduit les peines de 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres grâces au début du mois de septembre. Dans ces cas, le chef d'État a mis en avant le repentir des détenus et leurs demandes de miséricorde.

11:24 PM : La Suède est prête à superviser les forces proposées de l'OTAN en FinlandeL'OTAN met en place une force militaire dans la région nord de la Finlande, avec la Suède prête à assumer le rôle principal. Cela implique la mise en œuvre d'un modèle unique de forces terrestres multinationales de l'OTAN, appelées Forces terrestres avancées (FLF), similaires à celles de

Lire aussi: