La Russie échange environ 200 prisonniers des conflits militaires avec l'Ukraine

14:50 La Russie et l'Ukraine ont apparemment échangé des prisonniers une fois de plus, selon Moscou. Chaque côté a libéré 103 personnes, a rapporté le ministère russe de la Défense. Actuellement, les soldats russes se trouvent en Biélorussie, où ils reçoivent une aide psychologique et médicale, selon un message Telegram. Selon le ministère, ces soldats ont été capturés à Kursk. Les forces ukrainiennes ont pénétré dans la région russe en août.

12:50 La Russie aurait pris un autre village dans l'est de l'Ukraine. "Le village de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien) a été libéré", a déclaré le ministère russe de la Défense. Ce petit village se trouve à proximité de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, qui est menacée par l'avancée russe. L'armée russe a récemment fait de grands progrès dans la région de Donetsk. Le président russe Vladimir Poutine a récemment réaffirmé que l'objectif principal de l'armée russe est de capturer la région industriellement cruciale de Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 "Tache géante fondue" - Medvedev menace de détruire Kyiv. L'ancien président russe Dmitri Medvedev a menacé de transformer Kyiv en "tache géante fondue" à l'aide d'armes non nucléaires avancées de Russie. Il a mentionné que la Russie a une raison justifiable d'utiliser des armes nucléaires en raison de l'invasion de la région russe de Kursk par l'Ukraine, bien qu'elle ne l'ait pas encore fait. Medvedev, qui est le vice-président du Conseil de sécurité russe, a constamment utilisé un langage dur contre l'Occident et l'Ukraine.

11:50 Les combats intenses se poursuivent autour de Kurachove. Selon la journaliste de ntv Kavita Sharma rapportant de Dnipro, les combats intenses dans l'est de l'Ukraine se déroulent principalement autour de la ville de Kurachove. Les gens expriment leur frustration en raison de la décision d'utiliser des armes européennes à longue portée.

11:12 Des drones causent des dommages dans la région de la mer Noire d'Odessa. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que la Russie a lancé 76 drones de combat lors d'une attaque de drones à grande échelle hier soir, dont 72 ont été abattus. L'armée de l'air n'a pas fourni de détails sur les conséquences de l'attaque. Le gouverneur de la région maritime d'Odessa a rapporté des dommages importants, déclarant que plusieurs bâtiments d'un faubourg de la capitale régionale avaient été endommagés par des débris de drones. Des bâtiments de stockage dans le district d'Ismajil, par lequel l'Ukraine expédie une partie de son grain, ont également été touchés. Plusieurs débris sont tombés à Kyiv, selon les rapports gouvernementaux, endommageant une entreprise municipale, mais sans causer d'incendie.

10:31 Stoltenberg sur la réunion d'avant-guerre : Les Russes ont montré des cartes fausses du territoire de l'OTANLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a discuté lors d'une interview des derniers efforts diplomatiques déployés avant le début de la guerre en février 2022 pour empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine. La dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, que Stoltenberg a présidée, a eu lieu en janvier. Les Russes ont exigé que tous les soldats de l'OTAN soient retirés de la partie orientale de l'alliance, a-t-il déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "C'était completely unacceptable, but I believe in dialogue. Therefore, we sat down with them again." During the meeting, the two Russian deputy foreign and defense ministers claimed that there were no war plans on their part and that their country was threatened by Ukraine, he continued. "They displayed maps, presumably to prove how Russia is surrounded by NATO. But even these maps were incorrect. For example, Denmark was not marked as NATO territory. That was astonishing!" He is still unsure whether this was due to poor preparation or deliberate deception. Looking back, Stoltenberg laments that l'OTAN et ses alliés n'ont pas suffisamment renforcé l'Ukraine sur le plan militaire plus tôt. "Si l'Ukraine avait été militairement plus forte, le seuil d'attaque de la Russie aurait été plus élevé. Si cela aurait été suffisamment élevé, c'est impossible à dire."**

10:03 Wiegold sur l'accord de stationnement : "La Lituanie considère la brigade de combat allemande comme un soutien"L'Allemagne et la Lituanie signent un accord gouvernemental : il confirme qu'une brigade allemande prête au combat sera stationnée en Lituanie. L'expert militaire Thomas Wiegold discute de l'arrière-plan et de l'importance de l'accord dans une interview avec ntv.**

09:28 Kim promet d'intensifier la collaboration avec MoscouLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré qu'il allait renforcer la coopération avec la Russie, selon les médias d'État. Après des pourparlers entre Kim et le chairman du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias d'État nord-coréens ont rapporté une discussion approfondie sur "le renforcement du dialogue stratégique entre les deux pays et la coopération pour protéger leurs intérêts de sécurité mutuelle ainsi que les questions régionales et internationales". L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour la guerre en Ukraine. Pyongyang nie ces allégations comme étant "absurdes".**

08:59 Des armes à portée étendue pour la Russie ? Starmer et Biden vont en discuter à l'Assemblée générale de l'ONUIl y aura bientôt une discussion sur le fait de savoir si l'Ukraine peut utiliser des armes occidentales à longue portée contre des cibles en Russie. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après une réunion avec le président américain Biden, lors de laquelle ils ont reporté une décision sur cette question. Biden et Starmer discuteront de ce sujet lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine "avec un groupe plus large de personnes", a déclaré Starmer. Les médias britanniques rapportent que Biden est prêt à autoriser l'Ukraine à utiliser des roquettes britanniques et françaises contenant la technologie américaine - mais pas des roquettes américaines fabriquées.**

08:23 Zelenskyy sur Trump et son plan : "Les discours de campagne sont des discours de campagne"Dans une interview à CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été interrogé sur l'affirmation répétée de Donald Trump selon laquelle il pourrait mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, sans présenter de stratégie spécifique. Zelensky a déclaré ne pas comprendre cette déclaration en raison de son manque de clarté sur sa signification et ses implications. Il a également déclaré qu'une campagne présidentielle était en cours aux États-Unis et que "les discours de campagne sont des discours de campagne". "Parfois, ils ne sont pas particulièrement pratiques", a-t-il ajouté. Zelensky a également révélé qu'il avait parlé à Trump deux mois plus tôt, lors de laquelle le dernier avait promis son soutien à l'Ukraine, affirmant que cela avait été une conversation productive.

07:27 ISW : La Russie a besoin de plus de troupes à Kursk pour chasser les UkrainiensL'offensive russe dans la région de Kursk se poursuit, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne la considère pas comme une opération d'envergure visant à déloger completely les Ukrainiens de Kursk. Selon leur analyse, l'ISW de Washington indique que la Russie s'est principalement appuyée sur des conscrits mal formés et mal équipés, ainsi que sur de petits éléments de l'armée russe et d'autres forces de sécurité dans la zone frontalière. Le think tank conclut : "Une contre-attaque russe pour récupérer le territoire dans l'oblast de Kursk occupé par les forces ukrainiennes est probablement nécessaire pour obtenir des troupes et des ressources supplémentaires - surtout si la plupart des unités déjà déployées manquent d'expérience combattante."

06:49 L'Ukraine est cible d'attaques de dronesSelon l'armée ukrainienne, la Russie a bombardé l'Ukraine avec des drones Shahed pendant la nuit. L'armée russe a lancé plusieurs groupes de drones d'attaque, selon l'explication de l'armée de l'air ukrainienne. Des sirènes d'alerte aérienne ont été activées dans la plupart des régions, notamment à Odessa. La marine a rapporté avoir abattu neuf drones à Odessa, avec des explosions entendues dans la ville, mais aucun décès signalé pour l'instant.

06:13 Mützenich suggère un groupe de contact internationalLe chef du groupe parlementaire SPD, Rolf Mützenich, plaide pour la création d'un groupe de contact international pour lancer une proposition de paix dans le conflit ukrainien. "Compte tenu de la situation actuelle, je pense qu'il est maintenant essentiel que les alliés occidentaux établissent un groupe de contact pour lancer un processus", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". "Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent qu'il est maintenant le moment d'intensifier le processus de paix et que la Russie devrait faire partie du sommet de paix subséquent." Interrogé sur les pays potentiels pour faire partie d'un tel groupe de contact, Mützenich a suggéré des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil pour ce rôle. "Ces nations commencent à réaliser que l'invasion russe pourrait devenir un fardeau", a-t-il noté. Par conséquent, le travail d'un groupe de contact "pourrait réellement donner des résultats positifs" et pourrait servir de médiateur utile.

05:41 L'UE envisage une nouvelle approche pour l'extension des sanctionsDes sources diplomatiques suggèrent que la Commission européenne étudie différentes options pour étendre les sanctions contre la Russie à l'avenir. Trois scénarios possibles ont été présentés aux diplomates européens, selon ces sources. L'accent est mis sur les actifs gelés de la banque centrale russe, qui ont joué un rôle crucial dans l'octroi d'un crédit de 50 milliards de dollars par les nations du G7 à l'Ukraine depuis l'attaque russe contre l'Ukraine.

03:40 Klitschko : Les débris de drones touchent les structures de la ville de KyivLe maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé via Telegram que des débris de drones avaient touché un bâtiment dans le district d'Obolon au nord du centre-ville. Les services d'urgence sont en route, a ajouté Klitschko. Plus tôt, Klitschko avait révélé que des unités de défense aérienne avaient été déployées dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un promet une coopération plus étroite avec ShoiguSelon l'agence de presse d'État nord-coréenne KCNA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis une coopération plus étroite avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Les deux hommes ont reportedly tenu une discussion approfondie lors de la récente visite de Shoigu à Pyongyang, aboutissant à un accord sur des questions telles que la coopération pour la défense des intérêts de sécurité mutuelle. Shoigu s'est rendu à Pyongyang en juillet dernier dans le but de renforcer les relations entre la Corée du Nord et la Russie.

23:36 Zelenskyy va partager son 'plan de victoire' avec Biden en septembreLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé une réunion prochaine avec le président américain Joe Biden en septembre. "Je vais révéler le plan pour la victoire", a déclaré le chef d'État lors d'un discours à Kyiv. Ce plan comprend une chaîne de décisions interconnectées destinées à donner à l'Ukraine la force militaire suffisante pour orienter le conflit vers la paix. "De telles guerres victorieuses peuvent être ramenées à leur fin soit par l'expulsion de l'armée d'occupation, soit par la diplomatie", a expliqué Zelenskyy. "Cela garantira l'indépendance véritable de notre nation. Cependant, le succès de Kyiv dépend du soutien américain pour obtenir la position de force nécessaire."

10:59 La Russie opère un virage tactique vers le sudSelon le compte rendu des forces armées ukrainiennes, les combats se poursuivent intensément dans la partie est du pays. Il y a eu 115 incidents de combat, selon le rapport quotidien du quartier général de Kyiv. "La situation la plus intense aujourd'hui s'est produite dans la direction de Kurachove, ainsi que l'ennemi était également actif dans les directions de Lyman et de Pokrovsk", a-t-il rapporté. Kurachove est un petit village situé au sud de Pokrovsk. Pokrovsk a été historiquement considérée comme la cible principale des avancées militaires russes. Cependant, la Russie n'a réussi à réaliser que des gains territoriaux limités dans cette région Recently. Au lieu de cela, elle a étendu son offensive vers le sud, cherchant à s'emparer de la ville minière de Hirnyk située près de Kurachove.

22:18 Zelensky : Avancée dans le Kursk aboutit au Résultat Escompté Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que la poussée ukrainienne dans la région russe de Kursk a produit la victoire attendue. Dans la région de Kharkiv, l'ennemi a été repoussé, et dans Donetsk, l'offensive russe a ralenti, affirme-t-il. La Russie n'a toujours pas remporté de victoire significative dans sa contre-attaque dans le Kursk. Des experts avaient précédemment exprimé des doutes quant au redéploiement de vastes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers le Kursk. La Russie aurait prétendument repris 10 sur 100 établissements occupés.

21:46 "Ils ont peur" - l'Évaluation Franche de Zelensky sur les Alliés Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse l'Occident d'être "effrayé" lors d'une discussion sur l'aide à l'Ukraine pour intercepter les missiles russes. "Si les alliés peuvent conjointement intercepter les missiles et les drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas encore de décision similaire pour intercepter les missiles russes et les Shaheds iraniens dans le ciel de l'Ukraine ?" a déclaré Zelensky lors d'une conférence à Kyiv. "Ils ont peur de dire même : 'Nous travaillons dessus.' Et cela se produit même lorsque des missiles et des drones se dirigent directement vers le territoire de nos voisins", a déclaré le leader ukrainien. "C'est honteux pour le monde démocratique."

21:30 La Russie a Utilisé Plus de 8000 Drones Iraniens Selon l'administration de Kyiv, la Russie a lancé 8060 drones Shahed iraniens contre l'Ukraine depuis le début du conflit. Aucun communiqué officiel d'Iran ou de la Russie n'a encore été publié. L'Ukraine a initialement accusé le gouvernement iranien de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

20:43 Autorisation d'Armes à Long Portée pour l'Ukraine ? Les États-Unis Mettent le Frein aux Questions À Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden sont en pourparlers. Il y a un grand intérêt pour tout déclaration concernant l'autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Selon des sources du journal britannique "The Guardian", le Royaume-Uni a permis à Kyiv de mener des frappes avec des missiles Storm-Shadow. Cependant, il n'est pas prévu d'annonce sur cette question lors de la réunion des deux partenaires aujourd'hui. "Je ne m'attends pas à ce qu'une annonce soit faite aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée à l'intérieur de la Russie - certainement pas par les États-Unis", a déclaré John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Il confirme simplement qu'ils continuent de discuter avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés "du type de capacités qui seront mises à disposition de l'Ukraine". Il ne fournit pas non plus de réponse claire à la question de savoir si le gouvernement américain révélerait tout changement. "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas dire à un moment donné."

