Alors, quel est le problème ici ?

- La Russie devrait couvrir les coûts de sa défense contre ses propres forces militaires.

Les dernières années ont vu un soutien significatif des pays occidentaux, y compris l'Allemagne, envers l'Ukraine. La contribution de l'Allemagne à l'aide militaire seule s'élève à 28 milliards d'euros, couvrant à la fois les fournitures livrées et promises. Cependant, le problème surgit en raison des engagements futurs déjà substantiels de l'Allemagne, ce qui fait que les fonds budgétisés sont insuffisants, ne laissant aucune marge pour une aide supplémentaire. Cela laisse trois options potentielles : aucune nouvelle aide, ce qui contredit nos promesses envers l'Ukraine ; obtenir de nouveaux fonds, ce qui peut nécessiter de maintenir le frein à l'endettement ; ou, comme le suggère la situation, explorer des solutions créatives. Et c'est là que les fonds russes gelés entrent en jeu.

D'où vient cette magie de l'argent ?

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, environ 210 milliards d'euros de la banque centrale russe ont été gelés dans l'Union européenne. De plus, des milliards ont été empêchés d'accéder aux États-Unis et à d'autres pays. Bien que la saisie légale de ces fonds et leur utilisation comme réparations anticipées pour l'Ukraine se soit avérée difficile, les intérêts générés peuvent toujours être accessibles. Par exemple, au cours de l'année dernière, l'UE seule a gagné 4,4 milliards d'euros d'intérêts sur ces fonds.

Que faire de tous ces milliards ?

La partie difficile consiste en l'allocation de ces milliards. Comme l'a déclaré le ministre fédéral des Finances Christian Lindner, il s'agit d'utiliser un "instrument intelligent". Les intérêts générés ne seront pas remis directement à Kyiv, mais seront utilisés pour rembourser un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine. À la fin de la journée, l'Ukraine recevra les fonds nécessaires, et ses soutiens, du moins pour le moment, seront débarrassés de la dette. Non seulement les Européens, mais aussi les États du G7, y compris les États-Unis, font partie de ce plan. L'objectif est de réaliser cela dans quelques mois.

Est-ce vraiment si simple ?

Bien que l'idée soit attrayante, les défis pratiques sont importants. L'un de ces défis implique les pays de l'UE comme l'Autriche neutre, qui sont réticents à contribuer au soutien militaire de l'Ukraine. L'UE propose de rendre disponible 90 % des intérêts générés pour l'aide militaire, avec les 10 % restants réservés à l'aide financière directe à l'Ukraine pour gérer les litiges juridiques attendus.

L'Allemagne se défile-t-elle de ses responsabilités avec ce schéma ?

Malgré l'attrait de cette proposition, il est important de se rappeler que le conflit en cours en Ukraine ne peut être résolu solely avec des fonds de la Russie. Le gouvernement fédéral reconnaît ce fait. Cependant, gagner les élections d'État à venir dans l'est devient de plus en plus difficile avec de nouvelles promesses d'aide, et un subtil changement dans le débat de la coalition du trafic lumineux pourrait s'avérer opportun. En fin de compte, cela dépendra de savoir si l'Allemagne respecte ses promesses et continue de soutenir l'Ukraine tant que l'aide est nécessaire.

La proposition de l'Union européenne d'utiliser les intérêts générés à partir des fonds russes gelés pour rembourser un prêt à l'Ukraine, plutôt que de fournir directement une aide, met en évidence la complexité de la situation pour l'Allemagne. Malgré la réservation de 10 % des intérêts pour l'aide financière directe, les pays de l'UE comme l'Autriche neutre peuvent être réticents à contribuer au soutien militaire de l'Ukraine.

Le soutien continu de l'Allemagne à l'Ukraine, même si elle doit naviguer dans ses propres contraintes budgétaires et considérations politiques, est crucial pour maintenir son engagement envers ses alliés. L'utilisation de ces fonds gelés, bien qu'elle ne soit pas une solution seule, peut fournir un répit temporaire pour répondre à ses obligations d'aide militaire.

Lire aussi: