En Russie, il est affirmé que l'ex-sous-ministre de la Défense Pavel Popov est en détention, soupçonné d'être impliqué dans la corruption, comme l'a officiellement rapporté. Les enquêteurs affirment qu'entre 2021 et 2024, en supervisant l'établissement, l'entretien et le fonctionnement du parc «Patriot», Popov aurait personnellement tiré profit aux dépens du parc. Le Comité d'enquête russe a annoncé cela sur leur canal Telegram. Situé à l'ouest de Moscou, le parc Patriot est un parc d'attractions à thème militaire coûteux et propagandiste.

Actuellement, l'accusation porte sur le fait que Popov aurait forcé des entreprises de construction travaillant sur le parc à effectuer des travaux sur sa propriété personnelle. Popov a quitté son poste de sous-ministre en juin, suite au limogeage du ministre de la Défense Sergei Shoigu un mois plus tôt. Shoigu et Popov étaient des associés de longue date, ayant travaillé ensemble dans les services d'urgence dans les années 1990 et 2000, puis ayant rejoint ensemble le ministère de la Défense en 2013, où Popov a finalement gravi les échelons.

Plusieurs officiels de haut rang, tels que le directeur du parc et un officiel senior du département du ministère de la Défense, ont déjà été arrêtés en relation avec le scandale concernant l'utilisation abusive de fonds destinés à la construction du parc Patriot. Jusqu'à présent, les enquêteurs n'ont pas révélé les pertes exactes, mais ils ont révélé la découverte de biens immobiliers estimés à cinq millions d'euros en possession de Popov et de sa famille, bien plus que son salaire officiel de vice-ministre.

Depuis la réorganisation du département, une série d'affaires de corruption liant d'autres députés de Shoigu ont été mises au jour. Intriguant, Shoigu lui-même, un fidèle follower du leader du Kremlin Vladimir Putin, a reçu un départ favorable en tant que secrétaire du Conseil de sécurité nationale.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant aux allégations de corruption contre l'ex-sous-ministre de la Défense Pavel Popov en Russie. En raison de ces accusations, il y a eu des appels pour que la Russie respecte ses engagements internationaux pour lutter contre la corruption et assurer la transparence dans les fonctions publiques.

