La Russie détecte plus d'une centaine de drones dans son espace aérien.

Au bord de Bryansk, région frontalière russe, les forces russes ont affirmé avoir détecté plus de 50 drones ukrainiens volant pendant la nuit. La région de Krasnodar a également rapporté des débris de ces drones ayant causé un incendie. On soupçonne qu'un entrepôt militaire a été touché.

Les autorités de défense russe ont déclaré sur Telegram avoir réussi à neutraliser 101 drones ukrainiens à l'aide de leurs systèmes de défense. Près de 53 drones ont été abattus dans la région de Bryansk, tandis que les 18 restants se sont écrasés dans la région de Krasnodar.

Bien qu'il n'y ait eu aucun rapport de blessures ou de dommages dans la région de Bryansk, le gouverneur de Krasnodar, Venjamin Kondratyev, a rapporté un incendie à Tikhoretsk causé par des débris de drone ayant entraîné l'explosion de matériaux explosifs voisins. Des sources sur les réseaux sociaux ont indiqué un possible impact sur un dépôt de munitions. Les habitants de la ville ont été évacués, sans enregistrer de pertes. Des logements temporaires sont organisés pour les personnes déplacées.

L'Ukraine a poursuivi son offensive contre des cibles russes dans le cadre de sa stratégie de contre-invasion, en prenant pour cible non seulement des installations militaires, mais aussi des dépôts de carburant pour perturber les approvisionnements logistiques. Selon les rapports, Moscou doit faire face à au moins une attaque de drone ukrainien par jour.

Il y a deux semaines et demie, l'Ukraine a lancé une attaque de drones sur Moscou. Selon les médias russes, cela a entraîné la mort d'une femme et plusieurs blessures. Les vols de trois aéroports de la capitale ont été suspendus pendant six heures. Des rapports d'attaques de drones ont été signalés dans différentes parties du pays, totalisant plusieurs dozens d'incidents.

