La Russie déplace ses opérations offensives vers le sud.

Les troupes russes se concentrent sur la région orientale de l'Ukraine, près de la ville de Kurakhove, selon des sources ukrainiennes. La plupart des combats intenses de ce mois-ci ont eu lieu dans cette zone, selon les rapports du gouvernement ukrainien. Parallèlement, les forces russes progressent vers Pokrovsk, un important hub ferroviaire situé à environ 33 kilomètres au nord de Kurakhove. L'objectif est de créer de nouvelles lignes de front, de perturber la logistique ukrainienne et de prendre le contrôle de la partie orientale de la région de Donetsk.

Au cours des 24 dernières heures, les forces russes ont prétendument lancé 64 attaques près de Kurakhove, que l'armée ukrainienne a réussi à repousser. Dans les environs de Pokrovsk, elles ont résisté à 36 attaques. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy salue la résilience de ses troupes, car Pokrovsk et Kurakhove sont considérés comme les deux secteurs les plus difficiles sur le front est.

Hirnyk, une ville minière de charbon, dans le viseur

Située au sud de Pokrovsk, Kurakhove a été un point de concentration des troupes russes depuis quelque temps. Cependant, les gains territoriaux récents ont été limités dans cette région. Au lieu de cela, les troupes russes se concentrent désormais sur le sud, en prenant pour cible la ville minière de charbon d'Hirnyk. L'objectif ultime est probablement de circond ou de contraindre les forces ukrainiennes à abandonner leurs positions. Selon un blog militaire russe connu sous le nom de Dva Majora, Moscou progresse dans cette région. La validité des allégations tanto ukrainiennes que russes reste à vérifier.

L'avancée de Kursk mise en difficulté

Précédemment, le président ukrainien Zelenskyy a déclaré que l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk atteignait ses objectifs. Dans la région de Kharkiv, l'avancée de l'ennemi avait été arrêtée, a-t-il déclaré. Cependant, l'avancée russe dans Donetsk avait ralenti, et la Russie n'avait pas encore réussi à obtenir de succès significatif dans sa contre-attaque à Kursk.

Au début août, les troupes ukrainiennes ont pénétré dans la région frontalière russe près de Kursk et ont pris le contrôle d'environ 1 300 kilomètres carrés et d'environ 100 établissements, y compris la ville de Sudzha. Bien que des gains territoriaux plus modestes aient été estimés, les forces ukrainiennes ont réussi à sécuriser un contrôle significatif.

Les préparatifs de la Russie

Cette semaine, la Russie a tenté pour la première fois de sérieusement pousser les troupes ukrainiennes hors de la région. La Russie affirme avoir récupéré 10 villages occupés. Cependant, ces allégations n'ont pas encore été confirmées. Selon les commentaires de Zelenskyy sur l'avancée russe, la Russie prévoit de déployer entre 60 000 et 70 000 soldats dans ce secteur. Actuellement, environ 40 000 troupes y sont stationnées. Les experts estiment peu probable que de grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions soient transférées à Kursk.

Lire aussi: