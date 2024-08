- La Russie déclare l' état d' urgence dans la région de Koursk

Après l'avancée des troupes ukrainiennes dans le territoire russe de Kursk, un état d'urgence a été déclaré dans la région et la sécurité de la centrale nucléaire locale a été renforcée. "La région de Kursk continue de faire face à une situation opérationnelle difficile dans les zones frontalières", a déclaré Alexei Smirnov, gouverneur par intérim de la région de Kursk, dans un message Telegram. Il a mis en place un centre d'opérations qui fonctionne 24h/24. Entre-temps, le premier groupe d'évacués de la zone frontalière russe est arrivé dans la région voisine d'Oryol.

Selon le ministère russe de la Santé, plus de 30 personnes ont été blessées dans la région de Kursk en raison du bombardement ukrainien. Au moins 19 d'entre elles ont été hospitalisées. Parmi les blessés figure Yevgeny Poddubny, le célèbre correspondant de guerre à la télévision russe. La télévision d'État a rapporté qu'il était soigné dans un hôpital local. Selon les médias, il a subi de graves brûlures suite à une attaque de drone.

Parallèlement, la Garde nationale russe a renforcé la sécurité de la centrale nucléaire de Kursk, qui compte quatre unités et une capacité d'environ deux gigawatts, et se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, a déclaré l'agence en coopération avec les troupes frontalières russes et l'armée. Les allégations des deux parties en conflit sont généralement difficiles à vérifier indépendamment.

L'Ukraine franchit la frontière russe

La veille, des troupes ukrainiennes, soutenues par des chars et de l'artillerie, ont franchi la frontière russe depuis la région de Sumy à Sudzha et, selon les rapports, pris le contrôle de plusieurs villages. Les rapports russes suggèrent qu'environ 1 000 soldats ukrainiens sont impliqués dans l'opération. Des rapports non confirmés suggèrent qu'ils ont avancé jusqu'à 15 kilomètres vers la centrale nucléaire.

Derrière la frontière, la station de mesure de gaz à Sudzha pourrait également être passée sous le contrôle ukrainien. Le gaz russe destiné à l'Union européenne est transporté via cette station jusqu'à la Slovaquie et l'Autriche. despite the ongoing war, 14.6 billion cubic meters of Russian gas were transported to the European Union via this route in 2023.

A video circulating on Ukrainian channels allegedly shows around 20 captured Russian border guards in the Kursk region. The authenticity of the footage could not be independently confirmed.

Les autorités de Kyiv n'ont pas encore commenté la situation dans la région de Kursk. Dans son discours du soir, le président Volodymyr Zelensky a seulement mentionné une consultation avec le chef d'état-major de l'armée Oleksandr Syrskyi. "Les détails suivront plus tard", a déclaré le chef d'État. Il a également discuté de l'expansion du programme de roquettes ukrainien avec le ministre de la Défense Rustem Ummerov.

Zelensky a également mentionné qu'il avait parlé avec les membres du gouvernement de l'anciennement discuté programme de téléphonie mobile "Armée+", qui permettra aux rapports des commandants d'être enregistrés numériquement à l'avenir. "Cela rendra clairement les tâches quotidiennes des commandants plus faciles", a souligné le président. Plus tard, cela sera également mis à disposition de chaque soldat.

Le quartier général ukrainien signale une utilisation intensive de bombes à glissière russes près de la frontière de la région de Sumy, adjacente à Kursk. Environ 30 bombes à glissière ont été rapportées avoir été larguées dans la région. De plus, une douzaine d'endroits ont été ciblés par des tirs d'artillerie russe. Le ministère de la Défense russe a publié une vidéo montrant l'utilisation d'un missile "Iskander-M" à courte portée avec une ogive àcluster, ciblant une concentration de troupes ukrainiennes près de la frontière russe dans la région de Sumy.

Région frontalière évacuée

En raison des combats intenses dans la région russe voisine de Kursk et des bombardements russes, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de plus de 23 établissements dans la région frontalière de Sumy, avec environ 6 000 personnes, dont plus de 400 enfants et adolescents, à mettre en sécurité.

L'armée ukrainienne s'attend à des combats intenses dans la région de Kharkiv à l'est, avec l'ennemi utilisant de l'artillerie, des mortiers et des lance-roquettes multiples, suggérant des plans pour lancer des assauts actifs, en particulier autour de la ville frontalière de Vovchansk, qui a été contestée depuis mai.

Les combats intenses se poursuivent dans la région de Donetsk, se concentrant sur la ville de Toretsk et le village de Novyi York (New York). Un retrait observé des Ukrainiens à l'est de Novyi York n'a pas encore été officiellement confirmé.

L'Ukraine se défend contre l'agression russe depuis presque deux ans et demi.

Compte tenu de l'escalade du conflit, le gouvernement russe a décidé de prolonger l'état d'urgence dans la région de Kursk pour assurer la sécurité de ses citoyens. Face aux préoccupations concernant un éventuel sabotage, des renforts supplémentaires ont été envoyés pour sécuriser la centrale nucléaire de Kursk.

