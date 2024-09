La Russie construit des fortifications pour la sécurité du pont de Kertch.

Selon les services de renseignement britanniques, la Russie prépare une nouvelle offensive sur le pont de Kertch, sa liaison avec la Crimée occupée. Pour entraver toute avancée potentielle de l'ennemi, la Russie a installé des barrières faites de barges flottantes et immergées, déployé des mines marines et activé des générateurs de fumée pour la dissimulation. Par ailleurs, il y a eu une augmentation notable des systèmes de défense aérienne. Des travaux de construction supplémentaires sont également en cours sur le pont, qui pourraient être un autre pont à voie unique ou une structure de défense contre les attaques de drones ukrainiens.

15:52 Présentation du "Khorunzhyi" - L'Ukraine présente son nouveau transporteur de troupes blindéLe ministère de la Défense ukrainien a approuvé un nouveau transporteur de troupes blindé (VAB) nommé "Khorunzhyi". Le terme se traduit par "porte-drapeau" et était un grade militaire dans les armées cosaques. Le véhicule blindé, qui était en développement, a été repéré pour la première fois sur les lignes de front en février 2021. Le dernier communiqué indique que plusieurs de ces véhicules produits en Ukraine seront prochainement déployés pour renforcer l'équipement des forces ukrainiennes.**

15:38 L'Estonie et la Lituanie condamnent la Mongolie pour avoir accueilli PoutineLe ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Margus Tsahkna, et son homologue lituanien, Gabrielius Landsbergis, ont critiqué la Mongolie pour avoir invité le président russe Vladimir Poutine. Tsahkna a qualifié cette décision d'affaiblissement du Tribunal pénal international et du droit international, tandis que Landsbergis l'a décrit comme inacceptable. TS-TSAHKNA est arrivé sur les lieux et a expliqué que la Mongolie aurait dû saisir cette occasion pour contribuer à mettre fin à la guerre russe en Ukraine, mais a choisi de ne pas le faire.**

14:57 Un procès s'ouvre contre un "agent" français détenu en RussieUn employé français d'une organisation non gouvernementale suisse est actuellement jugé à Moscou pour avoir prétendument violé la loi russe sur les "agents étrangers". Le procès a commencé mardi, le tribunal décidant que le défendeur, Laurent Vinatier, resterait en détention jusqu'au moins février 2023. Vinatier worked previously as a specialist in Russia and the former Soviet states for the Center for Humanitarian Dialogue, an NGO that facilitates mediation and discretionary diplomacy to prevent and resolve conflicts armés dans le monde. Il a été arrêté à Moscou en juin.**

14:27 L'Allemagne prévoit de fournir six systèmes IRIS-T supplémentaires à l'UkraineDes sources de sécurité suggèrent que l'Allemagne prévoit d'offrir à l'Ukraine six systèmes IRIS-T SLM de défense aérienne supplémentaires. Par ailleurs, le gouvernement allemand prévoit d'acheter six autres de ces systèmes pour sa propre armée.**

13:58 Les médias rapportent un autre incident d'hélicoptère en RussieLes médias russes ont publié un rapport sur un autre incident impliquant un hélicoptère Mi-8 près d'Irkoutsk. Selon les informations obtenues par Telegram, l'hélicoptère a connu un "atterrissage difficile" à une distance de 85 kilomètres de la ville. Deux personnes ont subi des blessures légères. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, avec six personnes à bord. Les rapports indiquent que le contact avec l'hélicoptère a été perdu à la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, avant son signalement final comme disparu.**

13:34 Zelensky annonce des données alarmantes sur l'attaque de missiles russes sur PoltavaLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté qu'une attaque de missiles russes sur la ville de Poltava a fait 41 morts et plus de 180 blessés. L'attaque a visé la région autour d'une école et d'un hôpital, causant de graves dommages à un bâtiment de l'Institut des communications. Le ministère de la Défense ukrainien a confirmé que les forces russes ont attaqué la région avec deux missiles balistiques, certains individus étant toujours bloqués sous les décombres. Les opérations de sauvetage ont réussi à sauver 25 personnes, 11 d'entre elles ayant été libérées des décombres.**

13:12 Les États-Unis se rapprochent d'un accord sur la fourniture de missiles de longue portée à l'UkraineDes sources confidentielles ont rapporté que les États-Unis se rapprochent d'un accord sur la fourniture de missiles de longue portée à l'Ukraine qui pourraient potentiellement frapper profondément dans le territoire russe. Cependant, les officiels ukrainiens devront attendre plusieurs mois de plus pour recevoir les armes en raison de problèmes techniques et des exigences de résolution avant la livraison, qui devrait être annoncée à l'automne. Les armes en question sont des missiles air-sol à longue portée con conventionnels (JASSM), capables de cibler des zones terrestres depuis les airs.**

12:43 La Russie condamne un scientifique renommé pour le développement de la technologie de missiles ultrafastUn tribunal russe a condamné un physicien connu à 15 ans de travaux forcés suite à des accusations de "haute trahison". C'est la dernière peine de prison pour un scientifique soupçonné d'avoir trahi des secrets d'État. Le quinquagénaire était impliqué dans le développement de missiles ultrafast russes, selon les médias russes. Deux autres collègues ont également été arrêtés pour des charges similaires de trahison. Le trio originaire de l'Institut de mécanique théorique et appliquée (ITAM) de Novossibirsk est l'un des almost une douzaine de chercheurs accusés de trahison ces dernières années pour leur rôle dans cette technologie. Le quinquagénaire a été arrêté en août 2022, selon les sources. Les hommes font face à des "charges graves", ont commenté les sources de renseignement.

12:15 Les interactions commerciales de la Russie avec l'Inde explosentLes échanges commerciaux de la Russie avec l'Inde ont augmenté de manière significative l'an dernier pour atteindre environ 65 milliards de dollars, selon Anatoly Popow, vice-président de la Sberbank russe, qui a informé l'agence de presse Reuters. La hausse du commerce bilatéral est principalement due au fait que l'Inde est devenue un importateur vital du pétrole russe après l'imposition de sanctions occidentales en raison de l'intervention de la Russie en Ukraine. Comme l'a mentionné Popow, "En 2022, les entreprises russes ont manifesté un fort intérêt pour le marché indien, offrant une alternative. En conséquence, nous proposons désormais des comptes en roupies à nos clients russes, avec la possibilité d'utiliser la roupie non seulement comme monnaie de paiement, mais aussi comme monnaie d'épargne", a-t-il ajouté. La Sberbank gère les paiements pour environ 70 % des exportations russes vers l'Inde.

11:47 Poutine invite le Mongolian à participer au sommet du BRICSLe président russe Vladimir Poutine a rencontré le président mongol Uchnaagiin Chürelsüch pour marquer le début de sa visite en Mongolie et lui a adressé une invitation pour participer au prochain sommet du BRICS en Russie. "Nous attendons votre présence", a déclaré Poutine aux agences de presse russes lors de leur conversation dans la capitale mongole, Oulan-Bator. Ce groupe de principales économies émergentes, principalement la Russie et la Chine, se réunira à la fin octobre à Kazan, la capitale de la république du Tatarstan. Poutine a exprimé son intérêt pour discuter de la collaboration économique pendant son séjour en Mongolie. Des discussions concernant le gazoduc proposé Power of Siberia 2, que la Russie souhaite construire vers la Chine, sont susceptibles d'avoir lieu pendant la visite de Poutine à Oulan-Bator.

11:22 La Russie renforce sa défense anti-aérienne à BelgorodL'armée russe a reportedly renforcé ses systèmes de défense aérienne dans la région de Belgorod, selon les informations du ministère de la Défense russe. Cette région frontalière a été la cible de contre-attaques ukrainiennes.

10:57 L'Ukraine signale des attaques contre les infrastructures ferroviairesLa Russie est soupçonnée d'avoir ciblé des infrastructures ferroviaires dans différentes régions de l'Ukraine pendant la nuit, selon les rapports ukrainiens. Les régions du nord de Sumy et de Dnipropetrovsk, dans l'est central de l'Ukraine, ont été touchées, selon les déclarations de la compagnie ferroviaire d'État.

10:28 Avertissement : Menace d'encerclement à Pokrovsk pour les troupes ukrainiennesDes centaines de soldats ukrainiens sont potentiellement en danger d'être encerclés par les forces russes dans la région de Donetsk, selon Forbes. Les forces russes ont reportedly contourné les soldats ukrainiens positionnés entre les villages de Memryk et la rivière Vovcha pour approcher Ukrainsk. Si la 25e brigade aéroportée et ses véhicules de combat Marder conçus en Allemagne ne parviennent pas à repousser l'ennemi dans cette zone, les troupes pourraient se retrouver prises au piège, a averti le Centre ukrainien pour la stratégie de défense. Jusqu'à quatre brigades ukrainiennes pourraient être menacées d'encerclement dans cette région. Un retrait ukrainien est apparemment en cours, le Conflict Intelligence Team pro-ukrainien suggérant qu'un retrait est judicieux pour éviter d'être piégé par les forces russes et coupé de leurs routes d'évacuation et d'approvisionnement. Si les forces ukrainiennes cèdent 30 miles carrés, elles pourraient préserver des bataillons entiers pendant un moment critique.

10:02 ISW : La Russie récupère ses positions perdues à KurskSelon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les forces russes ont récemment récupéré des positions précédemment perdues à Kursk. Elles sont reportedly stationnées près de la ville d'Olgovka, selon les évaluations de l'ISW. L'ISW croit que les troupes ukrainiennes ont battu en retraite de cette zone pour éviter d'être encerclées. Un blogueur militaire russe suggère également que les forces ukrainiennes ont réalisé de légères avancées dans les localités de Pogrebki et Malaya Loknya (toutes deux au nord-ouest de Sudzha), tandis que les forces russes ont abandonné leurs positions dans ces localités. De plus, les attaques ukrainiennes contre les ponts de pontons russes ont continué dans la région de Gluschkowo de la rivière Seim.

09:30 Le mystère de l'intransigeance de la Mongolie pour arrêter PoutineBien qu'un mandat d'arrêt international ait été émis contre Vladimir Poutine, il est accueilli par des honneurs militaires lors de son arrivée en Mongolie, un pays voisin. Ce n'est pas simplement en raison de la situation délicate de la Mongolie, prise en sandwich entre les puissances influentes de la Russie et de la Chine, comme le rapportent les correspondants de ntv.

09:00 Le patron de l'entreprise énergétique ukrainienne limogé pour négligenceLe directeur de l'entreprise d'État ukrainienne Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a reportedly été renvoyé. Des sources proches de l'entreprise suggèrent que son incapacité à sécuriser les installations énergétiques pendant les attaques russes intensifiées a entraîné son licenciement. Le conseil de surveillance d'Ukrenergo a voté à quatre voix contre deux en faveur du licenciement de Kudrytskyi. Kudrytskyi est sous enquête pour soupçon de corruption.

08:22 Les autorités ukrainiennes découvrent plus de 570 opérations suspectes pour éviter la conscription militaireDepuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 570 opérations suspectes aidant les individus à éviter la conscription militaire, selon Andrii Demtschenko, porte-parole du service frontalier d'État, rapporté par "Kyiv Independent". Ces organisations aident les hommes ukrainiens à quitter le pays ou à obtenir de faux documents indiquant qu'ils sont inaptes au service militaire, avec des prix allant de 7 000 à 10 000 dollars. Les hommes âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de sortie du pays car ils peuvent être appelés sous les drapeaux. En 2024, les agences de loi et d'ordre ont découvert plus de 200 telles opérations, selon Demtschenko.

07:50 Ancien Magnat Russe: Les Russes considèrent l'offensive de Koursk comme "malchanceuse"Le dissident russe et ancien homme riche Mikhail Khodorkovsky trouve la réaction du public russe à l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk "très intrigante". Il a partagé cette observation avec le "Tagesspiegel" et a déclaré que les Russes considèrent l'offensive ukrainienne "non pas comme une attaque de l'ennemi, mais plutôt comme un événement malheureux". Les gens sont en colère contre la gestion de la situation par l'administration, et les taux d'approbation de Poutine ont diminué.

07:22 Ukraine: Une fillette de huit ans tuée dans l'attaque russe sur SaporizhzhiaSelon les sources ukrainiennes, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une attaque russe sur la ville de Saporizhzhia, dans le sud-est de l'Ukraine, tard dans la soirée d'hier autour de 23 heures. Le gouverneur de la région de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, a rapporté que une femme de 38 ans et un garçon de 8 ans ont été tués, et un homme de 43 ans et une fille de 12 ans ont été blessés. La fille est actuellement en soins intensifs. Un bâtiment de la ville a également été partiellement détruit, causant des dommages aux structures adjacentes.

06:58 Des scientifiques pensent avoir identifié le site de lancement de la "missile magique" de PoutineDeux chercheurs américains affirment avoir découvert l'emplacement probable du lancement de la missile nucléaire à propulsion 9M730 Burevestnik en Russie. Louée par le président Vladimir Poutine comme "invincible", la missile est également connue sous le nom de SSC-X-9 Skyfall. En utilisant des images d'une société de satellites, les chercheurs ont trouvé un projet de construction à proximité d'un site de stockage d'ogives nucléaires, comme le rapporte Reuters. Ce site, situé à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, est suspecté d'être le site de lancement de la missile Previously secret. Les chercheurs ont identifié neuf plates-formes de lancement en construction sur le site, qui est considéré comme adapté pour un grand système de fusée stationnaire, et le seul système de ce type que la Russie développe actuellement, selon le rapport. Ni le ministère de la Défense russe ni l'ambassade à Washington n'ont répondu à une demande de commentaires.

06:30 Raffinerie de pétrole de Moscou réduit ses opérations suite à une attaque présumée de drone ukrainienLa raffinerie de pétrole de Moscou de Gazprom Neft a réduit temporairement ses opérations en raison d'un incendie prétendument causé par une attaque de drone ukrainien, comme le rapporte Reuters. L'unité Euro+, qui contribue à environ 50% de la capacité de la raffinerie, a été fermée. La reprise des opérations est prévue dans cinq à six jours après la fin des réparations. L'an dernier, la raffinerie de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. La gravité des dommages à la capacité de la raffinerie reste inconnue.

05:58 Dissident russe : l'approche occidentale prolonge le règne de PoutineLe dissident russe et ancien homme riche Mikhail Khodorkovsky critique la gestion de la Russie par les gouvernements occidentaux. Selon Khodorkovsky, l'Ouest commet "plusieurs erreurs tactiques" et prolonge ainsi le règne de Poutine. Il a déclaré au "Tagesspiegel" que l'Ouest doit déclarer qu'il est en guerre contre les décideurs, pas contre la Russie elle-même, et qu'il est erroné d'assimiler les décideurs russes à la population russe. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, Khodorkovsky déclare : "Si l'Ouest avait agi comme il le fait maintenant au début de la guerre totale en février 2022, la guerre serait déjà terminée."

04:13 Zelensky : la reprise de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est dangerousLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce une réunion avec le directeur de l'Organisation internationale de l'énergie atomique (OIEA) à Kyiv. Zelensky a déclaré que la réunion aura lieu après la visite de Rafael Grossi à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, comme mentionné dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Zelensky. Malheureusement, la gestion de la centrale n'est pas possible pour l'Ukraine à ce stade de la guerre, déclare Zelensky. "À

22:57 Kyiv Condamne la Mongolie pour avoir aidé Poutine à échapper à la justice pour crimes de guerreL'Ukraine a condamné le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine, réclamant des conséquences. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Heorhiy Tychyj, a déclaré de Kyiv que la visite de Poutine en Mongolie, alors qu'il est recherché pour des crimes de guerre en Ukraine, porte atteinte à la justice internationale. Il a ajouté que la Mongolie aidait indirectement Poutine dans ses "crimes de guerre". Poutine a visité le pays hier. Tychyj a également expliqué : "Nous allons collaborer avec nos alliés pour imposer des conséquences à Oulan-Bator." Il a également critiqué le gouvernement mongol pour avoir échoué à exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine, qualifiant cela d'obstacle pour la CPI et le système de justice internationale.

21:19 Poutine accueilli chaleureusement en Mongolie malgré le mandat d'arrêt de la CPILe président russe Vladimir Poutine a été accueilli chaleureusement en Mongolie, malgré un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). L'Ukraine a promis de travailler avec ses alliés pour faire respecter des sanctions contre la Mongolie. La CPI a demandé l'arrestation de Poutine pour des allégations de déportation illégale d'enfants pendant le conflit en Ukraine. Poutine a été accueilli par une garde d'honneur à l'aéroport d'Oulan-Bator aujourd'hui. Il se trouve en Mongolie pour célébrer le 85e anniversaire de la victoire soviétique et mongole sur le Japon. Une réunion avec le président mongol Ukhnaa Khurelsukh est prévue.

21:00 Révélation : L'Ukraine utilise pour la première fois son drone 'Palianytsia' contre une cible en CriméeSelon le journal ukrainien 'Ukrainska Prawda', l'armée ukrainienne a utilisé pour la première fois son drone autochtone 'Palianytsia' contre une cible militaire dans la Crimée occupée par la Russie en août. Le nom de ce drone, d'origine ukrainienne, est censé moquer les Russes qui ont du mal à le prononcer correctement. Depuis le début de l'invasion, 'Palianytsia' est couramment utilisé parmi les Ukrainiens pour faire référence aux militaires ou aux saboteurs russes.

L'Union européenne pourrait potentiellement imposer des sanctions à la Russie en raison de ses actions en Ukraine, compte tenu des tensions actuelles autour du pont de Kertch.

Le renforcement de la politique de sécurité de l'Union européenne pourrait inclure un soutien plus fort à l'Ukraine dans sa défense contre la Russie, compte tenu du conflit en cours et de l'agressivité de Moscou envers son pays voisin.

