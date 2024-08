La Russie condamne une ballerine pour avoir fait don d'argent à l'État pour haute trahison

Après des années, une ballerine professionnelle rend visite à sa famille en Russie. Juste avant son retour aux États-Unis, les services de renseignement russes la retiennent. Six mois plus tard, un tribunal russe la condamne à douze ans de prison pour une petite donation.

Un tribunal de Iekaterinbourg, sur les rives de l'Oural, a condamné la citoyenne russe-américaine Ksenia Karelina à douze ans dans un camp de travail pour haute trahison. Le tribunal a jugé la jeune femme de 32 ans coupable d'avoir travaillé contre la sécurité de la Russie en aidant une donation. Selon le tribunal, Karelina a fait un don d'environ 51 dollars (47 euros) à une organisation d'aide ukrainienne en 2022.

Son avocat, Mikhail Mushaikov, a déclaré à l'agence de presse russe Interfax qu'il ferait appel de la décision et a nié la version du tribunal selon laquelle sa cliente avait admis sa culpabilité. Elle avait simplement admis avoir transféré de l'argent sans connaître sa destination anti-russe.

Cependant, les services de renseignement russes FSB ont déclaré que la donation avait été utilisée pour acheter des fournitures médicales, de l'équipement et des munitions en Ukraine. Aux États-Unis, la femme avait participé à plusieurs "actions publiques soutenant le régime de Kiev".

Pas de verdict, pas de participation à l'échange de prisonniers

Avant son incarcération, Karelina avait vécu aux États-Unis pendant plusieurs années et travaillé comme ballerine. Elle avait obtenu la citoyenneté américaine en 2021. Après un voyage en Turquie, elle a décidé de rendre visite à sa famille en Russie au début de janvier.

En raison des avertissements de voyage pour les citoyens américains et pour éviter d'attirer l'attention, elle est entrée avec son passeport russe, comme l'a expliqué son partenaire et boxeur professionnel Chris van Heerden à "The Guardian". À son arrivée, la police a confisqué son téléphone mais lui a assuré que tout allait bien, a déclaré Heerden. Cependant, juste avant son départ le 28 janvier, elle a été arrêtée par les services de renseignement russes FSB et inculpée de haute trahison à la fin février.

Les États-Unis accusent la Russie de détention arbitraire de citoyens américains pour les utiliser comme moyen de pression pour la libération de Russes condamnés à l'étranger. Son avocat Mushaikov a expliqué qu'elle ne pouvait pas participer à l'échange de prisonniers le 1er août car il n'y avait pas encore de verdict dans son cas à ce moment-là.

Malgré l'absence de verdict dans son cas, Karelina n'était pas éligible pour participer à l'échange de prisonniers du 1er août en raison de son procès en cours. Le tribunal russe avait condamné les prisonniers, dont Ksenia Karelina, à des peines de prison de longueurs variables pour diverses charges.

Condamnée et condamnée à douze ans de prison, Karelina rejoint les rangs de nombreux autres prisonniers du système pénitentiaire russe.

