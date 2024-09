La Russie commémore le 20e anniversaire de la tragédie du siège de l'école de Beslan

Manifestants, anciens élèves, ont parcouru les grounds de l'école avec des représentations des défunts et des carnations blanches, portant des T-shirts mettant en valeur une figure céleste tracée par l'une des victimes de 2004.

Des rebelles tchétchènes avaient capturé plus d'un millier d'otages à Bесlan, y compris de nombreux mineurs. Lors de l'intervention des forces de sécurité russes dans l'école le 3 septembre 2004, plus de 330 personnes ont péri, dont 186 enfants. Cette prise d'otages s'est produite pendant l'insurrection des islamistes tchétchènes qui luttaient pour une Tchétchénie autonome et qui étaient considérés comme "terroristes" par le président russe Vladimir Poutine. Les critiques se sont abattues sur Poutine et son administration en réponse à cette situation d'otages.

Poutine lui-même a visité Becslan avant l'anniversaire le 20 août. Le président russe a établi des parallèles entre le déploiement actuel de l'armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk et la lutte passée de la Russie contre les "terroristes" à Becslan. Selon Poutine, la Russie doit maintenant faire face à des "criminels" dans la région de Kursk, tout comme elle l'a fait à l'époque.

L'association des Mères de Becslan a exprimé son mécontentement quant à l'enquête sur les détails de la situation d'otages lors de l'événement. Leur co-présidente Aneta Gadijewa a partagé ces sentiments avec le portail d'actualités "Agenztwo". Cet échange n'a pas été diffusé à la télévision russe.

En 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a déterminé que les autorités russes avaient commis des "fautes significatives" dans la gestion de la crise d'otages.

En mars 2024, la Russie a été touchée par un acte de brutalité similaire. Une attaque contre la salle de concert Crocus City Hall dans une banlieue de Moscou a entraîné la mort de 145 personnes. Le groupe extrémiste de l'État islamique (EI) a revendiqué l'attaque.

D'autres familles ayant perdu des proches dans la tragédie de Becslan ont exprimé des préoccupations similaires quant à l'exhaustivité de l'enquête auprès de l'association des Mères de Becslan. En commémorant la tragédie de Becslan, certains ont estimé qu'il était également nécessaire de reconnaître et d'aborder d'autres cas de violence de masse dans le monde, en reconnaissant que d'autres communautés ont connu des tragédies similaires.

Lire aussi: