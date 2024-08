- La Russie combat l' offensive ukrainienne à la maison.

L'armée ukrainienne a réalisé des avancées significatives lors des trois jours consécutifs de son offensive surprise dans la région russe de Kursk, malgré les affirmations officielles russes selon lesquelles l'avancée a été stoppée. Alors que les autorités civiles russes et le ministère de la Défense à Moscou maintenaient que la poussée ukrainienne avait été arrêtée, le blog militaire russe Rybar, proche du ministère, présentait un tableau différent, suggérant que les forces ukrainiennes continuaient d'avancer, renforçaient leurs positions et fortifiaient leurs lignes.

La réponse russe à l'offensive transfrontalière a été initialement lente. La région de Kursk, où des milliers de personnes ont fui, a été déclarée en état d'urgence. Les gares ferroviaires des villes frontalières telles que Sudja, Korenovo et Psel étaient fermées à la circulation des passagers, selon la direction des chemins de fer de Moscou. Des civils blessés, en particulier des enfants, de la région de Kursk étaient transportés vers les hôpitaux de la capitale, et des médecins étaient envoyés dans la zone de combat.

Des rapports de blogue indiquent le contrôle ukrainien à l'ouest de Sudja

Le ministère de la Défense à Moscou a attribué la prévention de l'avancée des troupes ukrainiennes aux efforts des gardes-frontière, des renforts, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Cependant, le blog militaire Rybar rapportait que la partie ouest de la ville de Sudja était sous le contrôle ukrainien, et que des combats se déroulaient dans la partie est. De plus, les forces ukrainiennes étaient signalées comme ayant avancé vers le nord en direction d'Anastasevka et vers le nord-est en direction de Korenovo.

Les rapports locaux, however, n'ont pas confirmé la présence de forces ukrainiennes à Sudja elle-même, avec seulement des rapports de tirs et de tirs d'artillerie au nord et à l'ouest de la ville. Des rapports non confirmés suggéraient également que des unités de reconnaissance ukrainiennes avaient avancé vers la centrale nucléaire de Kursk et avaient été repérées près d'Anastasevka.

Des experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) ont confirmé, en se basant sur des informations des réseaux sociaux, que les troupes ukrainiennes avaient avancé d'au moins dix kilomètres sur le territoire russe. Officiellement, l'Ukraine a maintenu un certain secret concernant l'incursion sur le territoire ennemi qui a commencé mardi. Le rapport matinal du quartier général général ne mentionnait pas l'offensive. Cependant, le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré lors de la présentation d'une application militaire : "L'armée ukrainienne peut surprendre. Et elle peut obtenir des résultats."

Les exportations de gaz russe se poursuivent normalement

Une station de mesure et de compression de gaz située à Sudja, cruciale pour les exportations de gaz russe vers l'Ouest et believed to be under Ukrainian control, n'a pas entraîné une réduction significative du transit de gaz. Gazprom, la société russe du gaz, a rapporté qu'elle s'attendait à pomper environ 37,3 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour, soit environ 5 % de moins que la veille, selon l'agence de presse russe TASS. Cette route de transit passe par l'Ukraine et continue vers la Slovaquie et l'Autriche. Malgré la guerre en cours, 14,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été transportés vers l'Union européenne via cette route en 2023.

Alors que les précédentes avancées depuis le territoire ukrainien vers la Russie impliquaient uniquement des unités irrégulières, cette fois, selon les rapports, des troupes régulières ukrainiennes avec chars, artillerie et défense aérienne se déplacent. Ce pas en territoire russe signe un changement dans la stratégie militaire de Kiev, qui s'était Previously focused on the recovery or defense of its own territories, with Russian territories being targeted from the air with its own drones and rockets. La plupart des fournisseurs d'armes occidentaux ont limité l'utilisation de leurs armes aux cibles militaires russes à l'intérieur de l'Ukraine.

Cependant, l'UE a considéré cette avancée comme couverte par le droit à la légitime défense. "Nous pensons que l'Ukraine mène une guerre défensive légitime contre une agression illégale", a déclaré un porte-parole de la politique étrangère de l'UE à Bruxelles. La légitime défense inclut le droit d'attaquer l'ennemi sur son propre territoire. L'UE soutient les efforts de l'Ukraine pour restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté et pour lutter contre l'agression illégale de la Russie.

Elément de surprise pour l'Ukraine

Cependant, la cible de cette avancée reste floue, car l'Ukraine a besoin de ces troupes pour stabiliser le front vacillant dans la région de Donetsk. D'un autre côté, l'attaque donne à l'Ukraine un élément de surprise. Possiblement, l'Ukraine veut contraindre la Russie à redéployer ses forces après que Moscou a récemment gagné du terrain dans le Donbass et a mis les troupes de Kiev sur la défensive. Il y a également des spéculations selon lesquelles l'Ukraine voulait prévenir une attaque russe sur son territoire à Sumy. La Russie avait ouvert un nouveau front près de la grande ville orientale ukrainienne de Kharkiv en mai.

"À un moment où les défenseurs ukrainiens sont repoussés dans l'est sur plusieurs fronts, le déploiement de troupes de combat capables dans la région de Kursk est soit une contre-attaque brillante pour inverser l'équilibre de la guerre, soit une erreur stratégique", a écrit l'expert américain et ancien général Mick Ryan sur le réseau social X.

Les observateurs militaires de Moscou, however, ont déclaré que l'attaque ukrainienne sur le territoire russe, prétendument également avec des armes de pays de l'OTAN, pourrait augmenter davantage la motivation parmi la population russe pour continuer la guerre. La télévision d'État russe a montré comment des vagues de soutien arrivaient de nombreuses parties du pays pour soutenir les gens dans la région de Kursk.

L'UE a exprimé son soutien aux actions de l'Ukraine, déclarant que l'Ukraine mène une guerre défensive légitime contre l'agression russe. L'UE soutient les efforts de l'Ukraine pour restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté.

En réponse à la position de l'UE, un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a critiqué le soutien de l'UE, affirmant qu'il s'agissait d'une incitation à l'agression ukrainienne contre le territoire russe.

