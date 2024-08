La Russie combat avec des troupes supplémentaires contre l'avancée ukrainienne à Koursk.

L'offensive surprise à grande échelle des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk se poursuit pour le quatrième jour consécutif. Le ministère de la Défense à Moscou a annoncé vendredi que des troupes équipées de lance-roquettes, d'artillerie, de chars et de camions lourds étaient envoyées à Kursk.

Selon le ministère de la Défense à Moscou, les troupes russes continuent de repousser une "attaque des forces ukrainiennes". Des positions russes près du bord occidental de la ville de Sudja, à environ huit kilomètres de la frontière, ont été touchées.

L'Institut d'études de la guerre (ISW) basé aux États-Unis a rapporté vendredi, en se basant sur des photos géolocalisées, que des unités ukrainiennes avaient "progressé rapidement" et "pénétré jusqu'à 35 kilomètres de la frontière russe". L'ISW avait précédemment rapporté "jusqu'à dix kilomètres". Cependant, l'ISW a noté que les forces ukrainiennes ne "contrôlaient pas définitivement" toute la zone.

Selon les rapports de l'armée russe, des unités ukrainiennes mènent une offensive dans la région de Kursk depuis plusieurs jours. Selon les rapports en provenance de Moscou, cela implique "jusqu'à mille" soldats ukrainiens, ainsi que plus de deux douzaines de chars et de véhicules blindés. Le ministère russe de la Santé a rapporté que 66 civils avaient été blessés lors de l'offensive.

Selon les rapports ukrainiens et russes, l'Ukraine a également pris pour cible la région voisine de Lipetsk. Les médias d'État russes et les autorités locales ont rapporté un incendie à un aéroport militaire à Lipetsk vendredi matin, que le quartier général des forces armées ukrainiennes a revendiqué plus tard, déclarant que "des dépôts de bombes guidées et d'autres installations" avaient été touchés.

Les autorités russes ont rapporté une "attaque de drones massive" et un incendie à un aéroport militaire, ainsi que des dommages à une centrale électrique. Le gouverneur Igor Artamonov a ordonné l'évacuation de quatre établissements à la périphérie de Lipetsk. Des rapports préliminaires suggèrent qu'au moins six personnes ont été blessées lors de l'attaque, a-t-il déclaré plus tard. Il a également annoncé que l'état d'alerte rouge pour la ville avait été levé. Lipetsk se trouve à environ 330 kilomètres de Kursk.

Selon le ministère russe de la Défense, la défense aérienne a abattu un total de 75 drones ukrainiens sur le territoire russe et la péninsule de Crimée annexée par la Russie. Vingt-six ont été interceptés dans la région frontalière de Belgorod, sept dans la région de Kursk, nineteen dans la région de Lipetsk et treize dans la Crimée. Sept drones marins se dirigeant vers la Crimée ont également été détruits.

Les officiels ukrainiens n'ont pas encore commenté directement l'avancée de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk. Cependant, le président Zelensky a déclaré dans son discours quotidien jeudi soir que la Russie avait apporté la guerre en Ukraine, et maintenant elle devrait "ressentir ce qu'elle a fait".

Certains observateurs estiment que l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk vise à occuper le territoire russe pour améliorer sa position dans les futures négociations de paix.

Dans l'attaque russe contre un supermarché dans la ville orientale ukrainienne de Kostyantynivka, à environ 13 kilomètres du front, des bâtiments résidentiels voisins ont également été endommagés, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Ihor Klymenko. Des journalistes de l'AFP ont rapporté des dizaines de personnes fuyant les lieux. De la fumée noire s'élevait du supermarché, avec la police qui bouclait les rues environnantes. Des drones et des tirs d'artillerie intensifiés ont également été entendus dans la région.

Zelenskyy a déclaré sur le service de messagerie Telegram que la Russie serait tenue responsable de l'attaque diurne. Le gouverneur régional ukrainien de Donetsk, Vadym Lysychenko, a décrit l'attaque comme "une autre frappe ciblée sur un lieu bondé".

Kostyantynivka, qui avait une population d'environ 67 000 avant la guerre, se trouve près du front dans la région industrielle de Donetsk et est presque quotidiennement bombardée par l'armée russe.

Entre-temps, dans la région ukrainienne de Sumy, adjacente à la région russe de Kursk, les bombardements russes ont continué, selon les autorités locales. Vendredi, la police a émis un ordre d'évacuation pour environ 20 000 personnes dans 28 établissements de la région. Des forces de sécurité locales sont déployées pour aider à l'opération, a déclaré la police.

En réponse à l'avancée ukrainienne, la Russie a renforcé ses forces à Kursk avec des chars et des véhicules lourds supplémentaires pour la propulsion. Malgré les renforts, l'Institut d'études de la guerre aux États-Unis a rapporté que des unités ukrainiennes avaient fait de nets progrès, s'enfonçant plus profondément dans le territoire russe.

