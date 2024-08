- La Russie bloque le service de chat Signal

La Russie a également bloqué le service de chat crypté Signal, invoquant des violations présumées de la loi, dans le cadre de ses actions contre les services internet étrangers. Selon l'agence responsable Roskomnadzor à Moscou, Signal ne respecte pas les mesures légales jugées nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme.

Tout au long de la journée, les plaintes de utilisateurs de Signal en Russie se sont multipliées, indiquant que le service de messagerie était indisponible. Des portails comme Sboj.rf, qui collectent les rapports de panne, ont enregistré environ 2000 plaintes. Signal a été développé aux États-Unis et est apprécié par ses utilisateurs pour son haut niveau de sécurité.

YouTube rencontre également des problèmes

Jeudi, les utilisateurs en Russie ont également signalé que YouTube fonctionnait lentement et que les vidéos étaient difficiles à télécharger. Les autorités russes n'ont pas fourni d'explication officielle. Cependant, elles ont déjà ciblé le service vidéo extrêmement populaire, l'accusant de refuser de supprimer des vidéos extrémistes.

La Russie a déjà bloqué de grands réseaux sociaux avec une propriété américaine, tels que X et Facebook, qui ne peuvent désormais être accès qu'à travers des connexions protégées (VPN). Même avant l'invasion de l'Ukraine, Moscou avait préparé une possible coupure d'internet dans le pays. Depuis le début de la guerre en 2022, Roskomnadzor a bloqué des milliers de sites web non approuvés par la structure de pouvoir russe.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant aux actions de la Russie contre les services internet étrangers, mentionnant spécifiquement le blocage de Signal et YouTube, car elle estime que ces actions violent les principes de neutralité du net et de liberté d'information. L'Union européenne a également exhorté ses entreprises technologiques à aider les utilisateurs russes en fournissant des services VPN comme solution de contournement, car de nombreuses plates-formes internationales populaires sont maintenant inaccessibles en Russie.

Lire aussi: