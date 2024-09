La Russie avance vers la région sud.

Les forces russes ont recentré leur attention dans l'est de l'Ukraine, avec des attaques intenses rapportées près de Kurachove. Cette petite ville, située au sud de Pokrovsk, qui était précédemment la cible principale des troupes russes, est maintenant au centre de l'attention. Les combats les plus intenses de ce mois-ci ont eu lieu ici, selon les rapports du gouvernement ukrainien. Tandis que la Russie cherche à démanteler la logistique ukrainienne, à créer de nouvelles lignes de front et à prendre le contrôle de la région orientale de Donetsk, elle pousse également vers Pokrovsk, un important nœud ferroviaire.

Pokrovsk, un os dur à craquer sur le front est, et Kurachove sont actuellement les deux principaux champs de bataille. Près de Kurachove, les forces ukrainiennes ont rapporté avoir repoussé 64 attaques au cours des dernières 24 heures. Près de Pokrovsk, elles ont réussi à repousser 36 attaques pendant la même période. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy salue ses troupes pour avoir maintained leurs positions.

Cependant, l'armée russe semble cibler Hirnyk, une ville minière de charbon au sud de Kurachove. Bien que les sources ukrainiennes et russes ne puissent être vérifiées indépendamment, le blog militaire russe Dva Majora affirme des progrès significatifs dans la région pour les forces de Moscou.

Le président ukrainien Zelenskyy avait précédemment célébré une percée ukrainienne dans l'oblast de Kursk en Russie. L'ennemi était soi-disant arrêté dans la région de Kharkiv, et l'avance russe ralentie dans Donetsk. Cependant, la Russie n'a toujours pas réalisé de succès significatifs dans sa contre-attaque dans la région de Kursk.

La Russie, cependant, ne se laisse pas décourager. Cette semaine, elle a tenté de chasser les forces ukrainiennes sérieusement. Des allégations de avoir repris 10 des 100 villages occupés ont été faites, mais ces allégations n'ont pas été confirmées. Zelenskyy soupçonne l'intention de Moscou de déployer 60 000 à 70 000 soldats dans ce secteur, avec environ 40 000 soldats déjà présents.

