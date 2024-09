La Russie aurait pu être au courant de l'approche de Kursk.

Depuis plusieurs semaines, le conflit entre la Russie et l'Ukraine à Kursk est intense. Lorsque les troupes ukrainiennes ont envahi la ville-frontière russe au début août, cela a été qualifié d'attaque soudaine. Cependant, des indices récents suggèrent que la Russie aurait pu anticiper cette action.

Selon un rapport du Guardian, basé sur des documents présumés russes saisis par l'armée ukrainienne lors de leur offensive à Kursk, les officiels et soldats russes dans la région pourraient avoir eu connaissance préalable d'une avancée ukrainienne. Le Guardian n'a pas pu authentifier ces documents, mais ils partagent des caractéristiques communes des correspondances militaires russes authentiques. La plupart de ces documents sont censés provenir des unités de la 488e Division d'Infanterie Mécanisée.

Ces documents indiquent qu'il y avait des avertissements au sein du gouvernement et de l'armée russe concernant des infiltrations spécifiques des Ukrainiens sur le territoire russe, qui se sont avérées exactes par la suite. Ces avertissements peuvent être retracés jusqu'en janvier 2024. Les documents suggèrent que des mesures défensives ont été émises dès mars pour renforcer les défenses frontalières.

Cependant, il y aurait eu des voix dissidentes en juin, affirmant que les unités là-bas avaient une force moyenne de seulement 60-70% et étaient principalement composées de réservistes avec une formation insuffisante. Les forces ukrainiennes ont ensuite lancé une attaque surprise sur la région de Kursk au début août.

Le rapport du Guardian soulève des questions sur la nécessité pour la Commission, chargée d'enquêter sur les éventuelles malversations au sein des cercles militaires et gouvernementaux russes, d'examiner ces allégations de connaissance préalable. Despite the ongoing conflict, it's crucial for transparency and accountability that such claims are thoroughly examined.

Si ces informations s'avèrent exactes, elles pourraient avoir un impact significatif sur le récit du conflit entre la Russie et l'Ukraine et potentiellement conduire à des changements dans les investigations de la Commission ou les réponses internationales.

Lire aussi: