L'offensive ukrainienne fait à nouveau du sujet des prisonniers de guerre un sujet plus important. Les troupes de Kyiv ont reportedly rempli le soi-disant "fonds d'échange" du pays ces derniers jours. Moscou aurait déjà contacté Kyiv.

Au cours de l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, divers rapports suggèrent que plusieurs centaines de militaires russes ont été faits prisonniers. Le président Selenskyj avait déjà rapporté il y a quelques jours que les forces armées ukrainiennes remplissaient le "fonds d'échange" du pays pour obtenir des troupes ukrainiennes capturées par la Russie en retour. Des discussions sur un nouvel échange auraient reportedly commencé, selon le "Financial Times".

Le commissaire aux droits de l'homme du parlement ukrainien, Dmytro Lubinets, aurait reportedly dit aux médias locaux que son homologue russe l'avait contacté pour discuter de l'échange de prisonniers de guerre.

Le nombre exact de ceux qui ont été faits prisonniers jusqu'à présent est inconnu. Un soldat biélorusse combattant aux côtés de l'Ukraine aurait récemment dit dans une interview avec le média Zerkalo qu'il y en avait "vraiment très nombreux". Beaucoup se seraient rendus sans résistance, sortant les mains en l'air, sans armes, sans gilet pare-balles et sans casques.

Rapports de la capture la plus importante jusqu'à présent

Un officiel du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) aurait dit au "Financial Times" que ses unités spéciales avaient récemment capturé 102 soldats russes du 488e régiment de fusiliers moteurs et de l'unité "Achmat" du chef tchétchène Kadyrov. Il s'agit "de la capture la plus importante de l'ennemi d'un coup", a déclaré la source.

Des photos et des vidéos des soldats capturés sont actuellement fréquemment partagées sur les réseaux sociaux, mais l'auteur et l'emplacement des enregistrements sont inconnus. Les images semblent être récentes, car la vérification de ntv n'a pas pu les attribuer à un contexte plus ancien. Selon le média ukrainien Unian, les enregistrements proviennent du SBU.

Il reste à voir si un plus grand échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie aura finalement lieu. Dans le passé, le côté ukrainien a accusé Moscou de blocages. De nombreux militaires ukrainiens libérés de la captivité russe seraient reportedly dans un état physique très mauvais. Un rapport de l'ONU a parlé de torture et de mauvais traitements systématiques.

Les soldats russes capturés, au nombre de 102 du 488e régiment de fusiliers moteurs et de l'unité "Achmat", sont actuellement discutés comme potentiels candidats pour un échange de prisonniers. La situation des droits de l'homme des prisonniers de guerre ukrainiens précédemment détenus par les Russes est un sujet controversé, avec des accusations de mauvais état physique, de torture et de mauvais traitements.

Lire aussi: