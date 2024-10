La Russie augmente à nouveau de façon significative ses dépenses militaires.

Russie : Hausse de 30 % du budget militaire pour le financement de la guerre

La Russie a proposé une augmentation de son budget militaire, avec une prévision d'augmentation de près de 30 % pour atteindre environ 130 milliards d'euros, selon le plan budgétaire 2025 publié sur le site du parlement russe. Des fonds ont également été alloués à la sécurité intérieure et aux dépenses classifiées liées à la guerre en Ukraine. Au total, la défense et la sécurité intérieure représentent environ 40 % du budget. La proposition doit encore être approuvée par le parlement et signée par le président Poutine. Par rapport à 2024, les dépenses militaires avaient déjà augmenté de 70 % par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, l'Ukraine prévoit d'allouer environ 60 % de son budget à la défense et à la sécurité pour l'année suivante, avec un budget de la défense d'environ 48 milliards d'euros, soit environ un tiers de celui de la Russie.

18:23 : Avions russes rencontrés dans la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) des États-Unis et du Canada a rapporté la présence d'avions militaires russes dans la zone d'identification de la défense aérienne (ZIDA) de l'Alaska lundi dernier. Les avions dans cette zone doivent s'identifier ; however, elle ne s'étend pas à l'espace aérien d'une nation. Des avions de Norad ont intercepté les avions russes, selon le général américain Gregory Guillot, qui a également décrit le comportement de l'un des avions russes comme peu professionnel et potentiellement menaçant. Auparavant, en fin juillet, Norad avait rapporté avoir intercepté des avions russes et chinois dans la zone de surveillance aérienne de l'Alaska, tous restant dans l'espace aérien international.

17:43 : Le programme "Job Turbo" montre des résultats initiaux positifs pour les réfugiés, selon Scholz

Le chancelier Scholz a salué le succès initial du programme "Job Turbo", citant que 266 000 Ukrainiens étaient employés en Allemagne en juillet, soit une augmentation de 71 000 personnes par rapport à l'année précédente. Le programme a également connu une augmentation des chiffres d'emploi pour les personnes originaires des principaux pays demandeurs d'asile, passant à 704 000. Scholz a attribué cette augmentation au programme "Job Turbo" lors d'un événement à la Chancellerie. Le ministre du Travail Heil a rapporté qu'environ 113 000 des 266 000 Ukrainiens étaient employés dans des emplois couverts par la sécurité sociale. Le programme, qui a commencé il y a environ un an, vise à renforcer l'aide des centres pour l'emploi.

16:37 : Kara-Mursa : la Russie détient plus de prisonniers politiques que pendant l'époque soviétique

Le militant de l'opposition Vladimir Kara-Mursa a déclaré qu'il y avait plus de prisonniers politiques en Russie de Poutine qu'à la fin de l'époque soviétique. Selon Kara-Mursa, il y a plus de 1 300 prisonniers politiques connus en Russie de Poutine, plus que pendant toute la fin de l'époque soviétique. Il a critiqué l'affirmation de Poutine selon laquelle tous les Russes soutiennent son régime et sa guerre, et a appelé à la libération des dissidents emprisonnés. Les autorités russes ont arrêté Kara-Mursa en avril 2022 pour avoir accusé la Russie de commettre des crimes de guerre contre l'Ukraine. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de prison, avant d'être libéré en août dans le cadre d'un échange de prisonniers.

16:15 : La Russie intensifie ses attaques nocturnes

La Russie a mené des attaques nocturnes de drones et de missiles sur l'Ukraine pendant 33 nuits consécutives, selon l'armée de l'air ukrainienne. Des explosions et des coups de feu ont été rapportés à Kyiv toute la nuit, avec la défense aérienne combattant contre l'attaque de drones pendant environ cinq heures. Aucun blessé n'a été signalé.

15:41 : Question sur l'utilisation d'armes nucléaires : le Kremlin change à nouveau de ton

Le Kremlin a relevé le seuil d'une réponse potentielle aux armes nucléaires dans la guerre en Ukraine, suite à des changements dans la doctrine nucléaire russe. Le porte-parole du Kremlin Peskov a nié que chaque incident de combat en Ukraine devrait être lié à une réponse nucléaire de la Russie. Après des rapports non confirmés de drones ukrainiens abattus, Peskov a été interrogé si cela ne constituait pas une attaque aérienne massive justifiant une réponse nucléaire. Il a répondu que des décisions importantes avaient été prises, mais que l'opération militaire spéciale se poursuivrait sans lien constant avec l'agenda nucléaire.

15:15 : Baerbock : la désinformation russe cible en particulier les jeunes

La ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock a mis en garde contre la désinformation et l'ingérence électorale potentielle, principalement de la part de la Russie. Elle a déclaré qu'il y avait un impact significatif des campagnes de désinformation et qu'il y avait un système calculé derrière elles, ciblant spécifiquement les jeunes électeurs. Les femmes étaient particulièrement soumises à la haine et à la désinformation. Baerbock a également reconnu le rôle de certains algorithmes des réseaux sociaux qui amplifient davantage la haine et l'incitation. "Si nous ne nous attaquons pas à ce problème, nous resterons vulnérables à ces mensonges entretenus", a-t-elle averti.

15:01 : La Russie augmente son budget, secrète sur les fonds de guerre

L'administration russe présente son projet de budget pour 2025 au parlement russe. Selon ce projet, les dépenses fédérales devraient atteindre environ 400 milliards d'euros l'année suivante, soit une augmentation d'environ 12 % par rapport à 2024. Le ministère des Finances mentionne simplement que "des ressources substantielles" seront allouées à l'équipement des forces armées en armes et en équipements militaires, à l'offre de compensation et au soutien des entreprises du complexe militaro-industriel.

14:24 : Un tribunal russe condamne un homme à la prison à vie pour avoir ciblé un nationaliste

Dans le procès concernant l'attaque contre l'écrivain nationaliste russe Sachar Prilepin, un tribunal condamne l'accusé à la prison à vie. Originaire de la région de Donbass en Ukraine de l'Est et ayant prétendument combattu avec des forces séparatistes soutenues par la Russie, il est un fervent partisan de l'implication militaire de la Russie en Ukraine et a été blessé dans une explosion de bombe en mai 2023 dans la région de Nijni Novgorod. Malheureusement, son chauffeur a perdu la vie dans cet incident.

13:51 Russie prévoit de recruter 133 000 nouveaux soldats cet automneLes médias russes rapportent que, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, la Russie prévoit de recruter 133 000 personnes pour le service militaire. Le président russe Vladimir Poutine a signé un ordre pour une campagne de recrutement automnale. Les nouveaux recrues seront des hommes âgés de 18 à 30 ans qui ne sont pas des réservistes. En échange, les soldats dont la période de service prend fin seront dispensés de leurs obligations militaires.

13:14 L'Ukraine confirme des pertesDes frappes de drones russes ont entraîné un décès et plusieurs blessés, selon les rapports ukrainiens. Dans la ville de Kupiansk, dans la région de Kharkiv, un homme est décédé, tandis que dans la ville de Kherson, trois hommes âgés de 53 à 72 ans ont été blessés, comme le rapportent les agences de presse étatiques ukrainiennes en citant les autorités locales.

12:36 La Russie affirme avoir pris le contrôle d'un autre village dans la région de DonetskLes responsables militaires russes affirment avoir pris le contrôle d'un autre lieu dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes ont "libéré avec succès le village de Nelipiwka", a déclaré le ministère de la Défense à Moscou, en utilisant le nom russe du village de Nelipiwka dans la région de Donetsk. Récemment, l'Ukraine avait rapporté des gains territoriaux dans ce secteur. Les troupes russes progressent contre les forces ukrainiennes, qui sont moins nombreuses et moins approvisionnées, dans l'est de l'Ukraine. Nelipiwka se trouve à environ 5 kilomètres au sud de Torezk, une ville contrôlée par l'Ukraine mais sous le feu des obus russes depuis des semaines. Les soldats russes se rapprochent progressivement de Pokrovsk, une ville stratégiquement importante pour l'armée ukrainienne.

11:55 Les insurgés affirment avoir fait exploser une ligne d'approvisionnement russeLe groupe de résistance clandestin Atesh affirme avoir détruit la voie ferrée utilisée par les forces russes pour acheminer des fournitures et des munitions vers la ligne de front dans la région russe de Kursk. L'agence de presse étatique ukrainienne Ukrinform cite une déclaration correspondante du groupe partisan sur Telegram. Ce mouvement est composé d'Ukrainiens, de Tatars de Crimée et de membres de l'opposition russe, et a été créé il y a deux ans sur la péninsule de Crimée.

11:26 Munz : Les Russes sont sceptiques quant à la lutte contre la corruptionL'an prochain, environ 40 % du budget de l'État russe, selon son projet actuel, sera consacré au secteur de la défense. Parallèlement, une campagne contre la corruption au sein du ministère concerné est en cours depuis la mort du chef de la résistance Yevgeni Prigoschin. Cependant, cette campagne ne suscite que peu de crédibilité auprès des citoyens russes, selon le journaliste de ntv Rainer Munz, basé à Moscou.

11:01 Un citoyen américain risque plusieurs années de prison en Russie pour avoir soutenu l'UkraineLe citoyen américain Stephen Hubbard a reconnu sa culpabilité dans une accusation de mercenariat devant un tribunal de Moscou. Selon le journal britannique "The Guardian", citant l'agence de presse russe RIA, Hubbard, 72 ans, a accepté de l'argent pour combattre contre la Russie en Ukraine. S'il est reconnu coupable, Hubbard encourt une peine de 7 à 15 ans de prison.

10:20 Attaque de drone à Kyiv : des dommages, pas de victimesUn bâtiment résidentiel a été endommagé et incendié lors d'une intense attaque de drones la nuit dernière à Kyiv, selon les autorités locales rapportées par Ukrainska Pravda. Heureusement, personne n'a été blessé. Les incendies ont été causés par des débris de drones abattus dans cinq régions de Kyiv, selon les rapports ukrainiens. Tous les drones ont été abattus, selon les déclarations ukrainiennes.

09:36 Poutine : la Russie "manifestera tous ses objectifs"Le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé la détermination de la Russie dans le conflit contre l'Ukraine. "Tous nos objectifs seront accomplis", a-t-il déclaré dans un message vidéo marquant le deuxième anniversaire de l'annexion présumée par la Russie de quatre régions en Ukraine. Le président russe a répété sa justification de l'invasion, décrivant le gouvernement ukrainien comme un "régime néo-nazi". La Russie est intervenue pour protéger la population russophone, a-t-il affirmé, accusant les "élites occidentales" de transformer l'Ukraine en une "colonie, un avant-poste militaire avec la Russie comme cible".

08:04 Mykolaiv signale un incendie d'infrastructure suite à une attaque de droneUn incendie s'est déclaré dans une installation importante dans le district de Bashtanka de l'oblast de Mykolaiv suite à une frappe de drone russe, selon Ukrainska Pravda, se basant sur les informations du chef militaire de la région. L'installation spécifique visée n'a pas été révélée.

07:24 Kyiv repousse une attaque nocturne, abat tous les dronesL'attaque nocturne de la Russie sur Kyiv a duré plus de cinq heures, selon l'administration militaire régionale. Cependant, tous les drones ont été efficacement interceptés, selon l'agence de presse étatique Ukrinform, citant la direction des autorités de la ville. L'attaque a été exécutée en plusieurs vagues venues de différentes directions.

06:13 Zelensky Raporte un Utilisation Quotidienne de 100 Bombes GuidéesLa Russie continue d'assiéger l'Ukraine sans relâche. Le président ukrainien Zelensky a rapporté que la Russie tire environ 100 bombes précises depuis des avions chaque jour en Ukraine, selon son adresse télévisée. Récemment, 14 personnes ont été blessées lors d'une attaque sur le grand centre industriel de Saporizhzhia. Les régions de Kharkiv, Donetsk et Sumy ont également été touchées par des bombes guidées. "C'est la terreur quotidienne de la Russie", déclare Zelensky, en soulignant que c'est un rappel constant à tous les partenaires de l'Ukraine que l'Ukraine a besoin de plus de capacités d'attaque à longue portée, de plus de défense aérienne et de plus de sanctions contre la Russie.

05:43 État-Major Ukrainien Inquiet pour VuhledarDe nouveaux assauts russes contre les lignes de défense ukrainiennes sont signalés près de Donbass. Treize attaques ont été repoussées près de Pokrovsk, et eighteen avancées de troupes russes ont été arrêtées près de Kurachove, selon l'État-Major ukrainien. Des combats intenses se déroulent également autour de Vuhledar. Les stratèges militaires ukrainiens craignent que la petite ville contestée dans la partie sud de Donbass, qui est disputée depuis deux ans, soit bientôt capturée par les unités russes.

04:46 Kyiv Subit de Multiples Attaques de DronesAu cours de la nuit, Kyiv a été à nouveau cible de multiples attaques de drones russes. Les sources militaires ukrainiennes rapportent que les unités de défense aérienne étaient activement engagées pendant des heures pour contrer plusieurs vagues d'attaques. "Plusieurs drones hostiles volent encore au-dessus et près de la capitale", a rapporté le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, via Telegram. Les témoins rapportent plusieurs explosions bruyantes et des objets touchés dans le ciel, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Il n'y a actuellement aucun rapport initial de dommages ou de pertes humaines suite aux dernières attaques. Depuis 1h00 heure locale (00h00 UTC), des alertes aériennes ont été émises à Kyiv, sa région environnante et dans toute l'Ukraine orientale. L'armée de l'air ukrainienne avait rapporté plusieurs groupes d'attaques de drones russes sur Kyiv et l'ouest de l'Ukraine plus tôt. De plus, le lancement de plusieurs bombes guidées depuis les régions contrôlées par la Russie a été enregistré aux alentours de 04h40 heure locale, selon les rapports militaires.

03:45 Commission de Helsinki Appelle à un Changement de Politique des États-Unis envers la RussieLa Commission de Helsinki bipartisane presse urgemment les États-Unis de modifier leur approche post-guerre froide envers la Russie et de considérer Moscou comme une menace persistante pour la sécurité mondiale. Selon "The Hill", la Commission conseille à Washington de réévaluer sa position sur la Russie, conformément à sa réévaluation de la Chine. Les recommandations dépassent les engagements de l'administration Biden envers l'Ukraine et contredisent les positions de Donald Trump et de ses alliés du Congrès, qui estiment que les États-Unis investissent excessivement dans la sécurité européenne. Trump insiste sur la nécessité de négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, mais le président de la Commission de Helsinki, le républicain Joe Wilson, met en doute la possibilité de négocier avec le président russe Vladimir Poutine.

02:49 Russie Attaque Kyiv avec des DronesKyiv, la capitale ukrainienne, est cible d'attaques de drones russes, selon l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne travaillent vigoureusement pour contrer les attaques. Les témoins rapportent plusieurs explosions bruyantes et des objets touchés dans le ciel, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Kyiv et sa région environnante, ainsi que toute l'Ukraine orientale, sont actuellement en alerte aérienne.

00:14 Russie : Les Forces Ukrainiennes Ciblent un Transformateur de Puissance Près de la Centrale NucléaireSelon l'administration de la centrale nucléaire (CN) de Zaporizhzhia sous contrôle russe, les troupes ukrainiennes ont à nouveau bombardé un transformateur de puissance voisin, causant des dommages à un autre transformateur. L'équipe de la CN a rapporté sur Telegram qu'une attaque d'artillerie a touché le transformateur à la station de transformateur de puissance "Raduga" située à Enerhodar, une ville dans le sud-est de l'Ukraine. Une image enfumée a également été partagée, montrant des panaches de fumée s'élevant du toit du bâtiment. L'alimentation en énergie d'Enerhodar n'a pas été interrompue, selon les rapports. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, avec ses six réacteurs, est la plus grande d'Europe. Elle a été saisie par les forces russes lors de la phase initiale de l'invasion de la Russie en Ukraine, qui a commencé en février 2022. Les deux parties continuent de s'accuser mutuellement d'avoir attaqué ou planifié une attaque sur la centrale électrique.

23:15 Zelenskyy Se Moque des Menaces Nucléaires : "Putin Aime la Vie"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy exprime ses doutes quant aux menaces nucléaires imminentes du président russe Vladimir Putin dans une interview avec Fox News. Putin a un penchant pour la vie et pourrait éviter d'utiliser des armes nucléaires en raison des risques potentiels. "On ne peut jamais vraiment comprendre ses pensées", reconnaît Zelenskyy. "Il pourrait déployer des armes nucléaires contre n'importe quel pays - ou choisir de ne pas le faire. Mais je doute sérieusement qu'il le fasse."

22:10 Le Point de Vue Triomphant du FPÖ sur la Guerre en Ukraine et la RussieLes élections parlementaires autrichiennes ont entraîné un important remaniement du paysage politique. Le FPÖ d'extrême droite a célébré une victoire remarquable avec 28,7 %, selon les prévisions. Dans leur manifeste électoral, les populistes de droite adoptent une position highly critical towards the EU in foreign policy. Despite the ongoing Ukraine war, the party maintains a relatively friendly approach towards Russia and does not view Austria's dependency on Russian gas as an issue. The gas contract between Vienna and Moscow was extended until 2040 back in 2018. It includes a guaranteed acceptance of substantial gas quantities and compensation for gas that is not delivered. Between January and May 2024, close to 90% of Austria's gas imports came from Russia.

21:37 Le Premier ministre russe se rend à Téhéran

Le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, se rend à Téhéran pour une rencontre avec le président iranien Hassan Rouhani. Les discussions sont prévues pour lundi, selon l'administration russe. Mishustin devrait également tenir des pourparlers avec le vice-président iranien Mohammad Reza Aref. Le Premier ministre russe prévoit de discuter de "la coopération russo-iranienne globale dans divers secteurs tels que le commerce, l'économie, la culture et l'aide humanitaire" à Téhéran. Le monde occidental accuse l'Iran de fournir des drones et des missiles aux forces russes pour leurs opérations militaires en Ukraine. Téhéran nie ces allégations.

Vous pouvez suivre toutes les précédentes évolutionsici.

La présence d'avions militaires russes dans la zone d'identification de la défense aérienne (ZIDA) de l'Alaska lundi dernier a suscité des préoccupations, car des avions de Norad sont intervenus en raison du comportement peu professionnel de l'un des avions russes.

Compte tenu de l'augmentation de 30 % du budget militaire russe pour le financement de la guerre, l'Alliance pour la transition constitutionnelle (ACT) en Ukraine a appelé à une augmentation similaire des dépenses de défense pour mieux se protéger de l'agression russe. L'ACT a proposé d'augmenter les dépenses de défense à 10 % du PIB de l'Ukraine, contre 3 % actuellement.

Lire aussi: