La Russie annonce avoir abattu 125 drones ukrainiens dans divers territoires russes.

Les autorités de la défense russe ont annoncé dimanche avoir abattu 125 drones hostiles dans sept régions différentes. L'activité des drones était reportedly intense dans la ville de Voronezh, dans le sud-ouest de la Russie, où 67 drones ont été abattus. Le gouverneur ukrainien d'Osaporizhzhia, Ivan Fedorov, a rapporté que 14 civils avaient été blessés en raison du bombardement russe dans la ville elle-même.

Le gouverneur d'Osaporizhzhia, Alexander Gusev, a rapporté 17 drones au-dessus de la région, ce qui a entraîné des débris tombant sur un immeuble d'appartements et une maison privée. Heureusement, il n'y a eu aucun décès signalé. De même, le gouverneur de Rostov, Vasily Golubev, a déclaré que les débris tombant de l'attaque aérienne avaient allumé un incendie qui s'est propagé sur 20 hectares de forêt, mais aucune zone habitée n'était en danger.

La Russie est engagée dans une invasion hostile de l'Ukraine depuis février 2022. Samedi, l'armée ukrainienne a averti que la Russie pourrait planifier une offensive dans la région d'Osaporizhzhia. Selon le porte-parole militaire Vladyslav Voloshyn, des troupes russes se rassemblaient dans cette direction. Dix attaques distinctes dans la région ont causé des dommages importants à un immeuble de grande hauteur et plusieurs bâtiments résidentiels, a rapporté Fedorov via Telegram. Il est possible qu'il y ait encore des personnes coincées sous les décombres.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rapporté sur la plateforme X que "la Russie a visé Osaporizhzhia aujourd'hui avec des bombardements aériens. Des bâtiments résidentiels ordinaires ont été endommagés et l'entrée d'un bâtiment a été détruite. Les infrastructures et les installations ferroviaires de la ville ont également été touchées."

L'armée de l'air ukrainienne a rapporté 22 drones russes tirés sur le pays pendant la nuit de samedi, dont 15 ont été abattus dans les régions de Sumy, Vinnytsia, Mykolaiv et Odesa.

En réponse aux attaques aériennes, l'armée de l'air ukrainienne a rapporté avoir abattu l'un des 22 drones russes dans la région d'Odesa. L'activité intense des drones à Voronezh a continué, car le gouverneur Alexander Gusev a mentionné un autre drone abattu, causant des dommages supplémentaires.

