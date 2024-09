La Russie affirme son rôle dans la déjouissance des offensives ukrainiennes

Conformément au ministère russe de la Défense à Moscou, les régions occidentales de Kursk, Bryansk, Voronej et Belgorod, frontalières de l'Ukraine, ont été considérablement touchées par des attaques ukrainiennes. Pas moins de 122 drones ont été abattus avec succès dans cette région.

Au cours de la nuit, Moscou s'est préparée à cinq drones entrants, selon le maire Sergei Sobyanin. Deux installations critiques, une centrale thermique à charbon et une raffinerie de pétrole dans la région de Moscou, ont été ciblées. Remarkablement, il n'y a eu ni pertes humaines, ni dommages aux installations, ni perturbation de l'alimentation en électricité.

Moscou et ses environs ont été ciblés par l'Ukraine à plusieurs reprises auparavant. Selon le maire Sobyanin, une des plus grandes attaques de drones jamais tentées sur Moscou a eu lieu le 21 août.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a justifié les attaques sur le territoire russe dimanche via un post sur Facebook. "Il est complètement justifié pour les Ukrainiens de contrer la terreur russe avec tous les moyens nécessaires pour y mettre fin", a-t-il déclaré.

Une offensive terrestre ukrainienne a été lancée il y a environ un mois dans la région frontalière russe de Kursk. Selon Kyiv, environ 100 localités ont été capturées jusqu'à présent. Cette offensive marque la première telle initiative depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a considéré l'offensive ukrainienne comme légitime. Compte tenu de la "guerre agressive sans fondement" de la Russie contre l'Ukraine, qui dure depuis environ 900 jours, les soldats, chars et points de soutien russes sont des cibles justifiées en droit international, a-t-il affirmé à "Welt am Sonntag". Il a soutenu que le droit de l'Ukraine à se défendre s'étend au-delà de ses frontières. Cependant, l'OTAN n'est pas impliquée dans l'offensive de Kursk.

Simultanément, l'armée russe a exacerbé les tensions dans l'est de l'Ukraine. Selon les rapports de Moscou, les villages de Ptitsy, à environ 20 kilomètres de la ville stratégique de Pokrovsk, et Wyhymka près de Seversk ont été pris par les troupes russes. Le chef d'état-major ukrainien Oleksandr Syrskyi a décrit la situation autour de Pokrovsk comme difficile, la Russie ayant l'avantage en nombre de troupes et en puissance de feu.

Au moins trois civils ont été tués et neuf blessés suite au bombardement russe près du village de Kurakhove, selon le gouverneur ukrainien de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Au moins 41 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, selon le gouverneur régional Oleg Synegubov.

Le président Zelensky a accusé la Russie de chercher à "terroriser" la population civile suite à l'attaque de Kharkiv. Il a exhorté les partenaires occidentaux à fournir à l'Ukraine l'aide nécessaire pour se défendre.

Conformément au site d'information russe indépendant Mediazona, plus de 66 000 soldats russes ont été tués dans la guerre en Ukraine jusqu'à présent. Mediazona a rapporté via le service Telegram le 30 août les noms de 66 471 soldats morts dans le conflit depuis le début de la guerre en février 2022. Les représentants du gouvernement américain avaient précédemment estimé le nombre de soldats russes tués à 120 000, selon un rapport du New York Times.

