La Russie affirme que l'incursion ukrainienne sur son territoire a été arrêtée <unk> les preuves suggèrent qu'elle ne l'a pas fait

Le ministère de la Défense russe a déclaré que les unités du groupe « Nord » de ses forces, conjointement avec le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB, « continuent de détruire les formations des forces armées ukrainiennes dans les districts de Sudjenski et Korenevski de la région de Kursk, qui sont directement adjacents à la frontière russo-ukrainienne ».

L'Ukraine n'a pas officiellement confirmé que ses forces ont mené une opération terrestre à l'intérieur de la Russie.

Ni l'armée ukrainienne ni le gouvernement de Kyiv n'ont commenté l'opération.

La Russie a accusé les troupes ukrainiennes d'avoir franchi la frontière pour entrer dans sa région de Kursk mardi, affirmant que les forces ukrainiennes ont lancé une « attaque massive » et ont tenté de percer les défenses russes.

L'ampleur de l'attaque, notamment si les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle de tout établissement ou causé des dommages à des cibles stratégiques, reste floue.

CNN a géolocalisé des vidéos prises à l'intérieur d'une voiture qui est conduite rapidement à travers les rues désertes et endommagées de la ville de Sudzha, à 6 miles (10 kilomètres) de la frontière. Certains véhicules détruits sont également visibles sur la vidéo alors que la voiture sort de la ville en direction du nord. Il n'est pas clair si la vidéo a été tournée mercredi ou jeudi.

Le ministère de la Défense russe a déclaré que « les tentatives de certaines unités [ukrainiennes] de percer profondément dans le territoire dans la direction de Kursk sont en train d'être contrecarrées ».

Il a affirmé que les Ukrainiens avaient « perdu jusqu'à 400 militaires et 32 véhicules blindés, dont un char, quatre véhicules de transport de troupes blindés, trois véhicules de combat d'infanterie et 24 véhicules de combat blindés Kozak ». Les allégations du ministère ne peuvent être vérifiées.

Les blogueurs militaires russes ont décrit la situation comme difficile, avec les communications perturbées. L'un des blogueurs les plus en vue a été grièvement blessé mercredi lorsque son véhicule a été touché.

Mick Ryan, auteur du blog Futura Doctrina et analyste de la guerre en Ukraine, a déclaré jeudi que l'armée ukrainienne avait déployé « des formations de qualité. Il semble que contrairement à la contre-offensive méridionale de 2023 où de nouvelles brigades ont été utilisées, les Ukrainiens ont affecté des formations expérimentées à cette attaque. Cela semble déjà payer avec la profondeur de la pénétration ukrainienne jusqu'à présent ».

L'Institut pour l'étude de la guerre, basé aux États-Unis, a déclaré dans son évaluation jeudi que « les forces ukrainiennes ont réalisé des avancées confirmées jusqu'à 10 kilomètres » dans la région de Kursk mercredi.

