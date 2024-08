La Russie affirme que les troupes ukrainiennes ont franchi son territoire et lancé une attaque massive.

Le ministère russe de la Défense, le Comité d'enquête russe et le défenseur des enfants russe ont tous déclaré que les forces ukrainiennes avaient lancé une "attaque massive" mardi, tentant de percer les défenses russes aux frontières de la région de Kursk, située juste au nord de la région ukrainienne de Sumy.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas commenté ces allégations.

Les autorités et les blogueurs militaires russes ont déclaré que les forces ukrainiennes avaient attaqué par terre et par air pour entrer en Russie près de la ville de Sudzha, à environ 10 kilomètres de la frontière.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'environ 300 soldats, soutenus par des chars et des véhicules blindés, avaient attaqué les positions russes près des villages de Nikolayevo-Daryino et Oleshnya.

Initialement, le ministère a déclaré que l'attaque avait été repoussée, mais cette déclaration a été corrigée plus tard pour dire que "l'ennemi est en train de subir des dommages par le feu".

Aleksey Smirnov, le chef par intérim de la région de Kursk, a déclaré mercredi que plusieurs milliers de personnes avaient quitté la région au cours des 24 dernières heures.

Il est incertain pourquoi les forces ukrainiennes lanceraient une attaque de l'ampleur décrite par les autorités russes.

Les troupes ukrainiennes se trouvent sous une pression accrue le long de la ligne de front de 600 miles à mesure que Moscou poursuit son offensive lente et épuisante, il pourrait donc s'agir d'une tentative de détourner les ressources russes ailleurs. Compte tenu de la série de développements plus négatifs en provenance du front, la nouvelle d'une incursion réussie aiderait Kyiv à booster le moral de ses troupes et de la population civile.

Si confirmée, l'attaque serait un développement majeur du conflit - même si son impact immédiat est limité.

Il y a eu des rapports de groupes saboteurs pro-ukrainiens franchissant la frontière russe, mais aucun n'a causé de dommages significatifs. L'armée ukrainienne a régulièrement attaqué des cibles à l'intérieur de la Russie avec des drones et des missiles, mais Kyiv n'a lancé aucune incursion terrestre officielle en territoire russe depuis le début de la guerre à part entière il y a deux ans et demi.

L'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de surveillance du conflit basé aux États-Unis, a déclaré avoir géolocalisé des images publiées le 6 août qui montrent des véhicules blindés endommagés et abandonnés à environ 7 kilomètres au nord de la frontière, mais a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer s'ils étaient russes, ukrainiens ou les deux.

Entre-temps, les forces russes se rapprochent de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, menaçant une ligne d'approvisionnement ukrainienne vitale. En même temps, les forces russes affirment avoir saisi le village de Niu York et se rapprochent de Toretsk.

