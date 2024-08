- La Russie a-t-elle utilisé les déclarations de ces députés de la BSW pour sa propagande?

Sevim Dagdelen ne cache pas ce qu'elle considère comme le plus grand problème de sécurité en Europe : l'OTAN. C'est presque toujours le sujet principal de ses articles de site web. En juillet, la députée du Parti de Gauche (BSW) a publié sur son site un entretien avec le "Global Times" chinois, affilié au Parti communiste. Elle a déclaré au journal : "Le gouvernement allemand doit mener une guerre sociale contre sa propre population pour répondre aux exigences des États-Unis, en soutenant une Ukraine corrompue." Dans un autre article, elle demande clairement : "La paix plutôt que l'OTAN !"

La guerre en Ukraine a ébranlé la vision du monde de nombreux pacifistes. Pas celle de Sevim Dagdelen, qui était auparavant une députée chevronnée du Parti de Gauche. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, elle s'est opposée aux sanctions contre la Russie. Elle l'a fait à nouveau en décembre 2023, alors que la guerre de Putin avait déjà coûté la vie à des milliers de personnes.

Des bots russes propagent apparemment le contenu de la députée du BSW

Il n'est donc pas surprenant que certains à Moscou puissent apprécier les positions de Dagdelen. Ce qui n'était pas connu jusqu'à présent, however, c'est que des réseaux de bots russes propagent apparemment le contenu de la députée sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une vaste campagne de désinformation, comme l'a révélé cette semaine l'Office bavarois pour la Protection de la Constitution.

Les enquêteurs en cybersécurité de l'Office ont réussi à observer des agents russes pendant plus de 14 mois alors qu'ils diffusaient de la désinformation en Allemagne via Facebook ou X. Les comptes partiellement contrôlés automatiquement publiaient de fausses images de sites d'actualités allemands tels que "Der Spiegel" ou "Die Welt". Les articles affirmaient ensuite que boycotter la Russie était inutile, que soutenir l'Ukraine ne faisait que nuire aux Allemands. Les publications ont atteint environ 750 000 personnes.

Mais les bots russes ne se contentaient pas de diffuser du contenu faux, a montré une analyse de serveurs russes. Selon l'Office pour la Protection de la Constitution, l'objectif était de "augmenter la portée de certains contenus car ils semblaient correspondre à la narration russe". Cela incluait des publications sur le site de Dagdelen.

Sevim Dagdelen qualifie l'analyse d'"absurde"

La députée réfute l'analyse de l'Office pour la Protection de la Constitution en la qualifiant d'"absurde". "Il est évident que l'Office bavarois pour la Protection de la Constitution suspecte de la propagande russe dans tout type de rapport critique sur l'OTAN ou le déploiement de missiles américains en Allemagne", a déclaré Dagdelen à stern. "Diaboliser le contenu critique en tant que partie de campagnes russes ne sert pas à protéger les valeurs libérales, mais les met en danger et constitue une attaque contre la liberté de la presse et des médias."

Cela est également montré par le fait que, selon l'Office pour la Protection de la Constitution, en plus de son propre site, "des journaux américains très respectables" tels que le gauche-libéral "The Nation" ou le journal parlementaire "The Hill" ont également été utilisés pour la campagne russe, ainsi que le weekly allemand "Der Freitag" et les médias publics.

L'Office pour la Protection de la Constitution explique cela comme suit : Les bots partageaient du contenu de médias sérieux chaque fois qu'il s'agissait de la supposée decline économique de l'Allemagne, des nombreux

Lire aussi: