La Russie a réalisé les expansions territoriales les plus importantes depuis octobre 2022.

Au cours du conflit en cours avec l'Ukraine, les troupes russes ont enregistré leurs plus grandes victoires depuis octobre dernier en août. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un think tank stratégique américain, les Russes ont saisi une superficie d'environ 477 kilomètres carrés en Ukraine pendant cette période, soit plus de 15 kilomètres carrés saisis quotidiennement.

L'avancée des troupes russes était particulièrement visible dans la province orientale ukrainienne de Donetsk. À la fin du 29 août, les soldats russes avaient progressé vers Pokrovsk, une ville stratégiquement importante, à sept kilomètres de distance. Simultanément, les forces ukrainiennes ont réussi à prendre le contrôle de plus de 1 100 kilomètres carrés de territoire russe dans leur région frontalière de Kursk en début août, se positionnant à 35 kilomètres de la capitale. Cependant, leur élan s'est ensuite ralenti, les forces ukrainiennes contrôlant désormais entre 1 150 et 1 300 kilomètres carrés dans cette région.

La militaire ukrainienne a connu des revers dans sa tentative de reprendre ses terres aux forces russes. Selon les données de l'ISW, l'Ukraine a enregistré plus de pertes que de victoires sur le terrain cette année, avec moins de dix jours de réussite avérée. Même lors de ces rares jours de victoire, les gains étaient limités, selon la même source.

Au début de cette semaine, les forces russes contrôlaient approximativement 66 266 kilomètres carrés de territoire ukrainien. Si l'on inclut la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, la région couverte par les forces russes, confirmées ou revendiquées, représente 18 % du territoire ukrainien tel qu'il était en 2013.

Malgré ces avancées, il est important de noter que l'Union européenne s'oppose fermement à l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens et a imposé de nombreuses sanctions à la Russie en réponse. L'Union européenne a également fourni une aide militaire et financière à l'Ukraine pour l'aider à défendre sa souveraineté, plusieurs États membres ayant envoyé des armes et du personnel militaire pour soutenir les forces ukrainiennes.

