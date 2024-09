La Russie a l'intention de lancer des attaques contre les installations nucléaires ukrainiennes

Au troisième année du conflit en cours, l'Ukraine se prépare à un hiver rigoureux, avec la Russie qui chercherait à perturber une fois de plus son approvisionnement en énergie. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie planifie également des attaques contre ses installations nucléaires. Le ministre des Affaires étrangères Andrij Sybiha a déclaré sur X que la stratégie de la Russie vise les installations de distribution ouvertes dans les centrales nucléaires et les sous-stations, vitales pour une production d'énergie nucléaire stable. Une erreur potentielle dans ces centrales nucléaires pourrait avoir des conséquences mondiales significatives. Les informations de renseignement ont été communiquées à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Les frappes de missiles et de drones russes ont constamment ciblé les installations énergétiques depuis mars. Les données ukrainiennes montrent que plus de neuf gigawatts d'installations de centrale électrique ont été endommagés ou détruits. Cela a entraîné des pannes de courant fréquentes pendant plusieurs heures dans tout le pays. Les trois centrales nucléaires opérationnelles d'Ukraine à Rivne, Khmelnytskyi et Mykolaiv, dans les régions occidentales et méridionales, ayant chacune une capacité d'environ 7,8 gigawatts, représentent collectivement la moitié de la production d'électricité d'Ukraine.

Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien, a appelé à une réponse mondiale rapide à cette menace présumée. Dans un message sur Telegram, il a décrit cela comme un prélude à une situation potentiellement catastrophique. "La Russie est un terroriste", a-t-il affirmé. "Ils doivent être arrêtés immédiatement. Les nations de l'Ouest et du Sud global doivent répondre fermement à ces actes de préparation terroriste."

Au cours de l'attaque contre l'Ukraine, la Russie a pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située près de la ville méridionale de Zaporizhzhia. Les six réacteurs d'une capacité combinée de six gigawatts ont été arrêtés en raison de préoccupations de sécurité. Des attaques régulières d'artillerie et de drones ont été signalées près de la centrale nucléaire, plusieurs tentatives ukrainiennes pour la reprendre ayant échoué.

Le conflit ukrainien en cours, marqué par l'agression russe, a entraîné des attaques répétées contre les installations énergétiques, notamment les centrales nucléaires d'Ukraine. L'avertissement d'Andriy Yermak concernant la menace présumée de la Russie contre les installations nucléaires pourrait escalader le conflit, potentiellement aboutissant à une catastrophe nucléaire dévastatrice.

