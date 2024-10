La Russie a l'intention d'allouer des ressources financières supplémentaires pour des actions militaires agressives.

Le conflit en cours avec l'Ukraine met une pression financière importante sur l'administration de Poutine. Au cours de l'année à venir, le gouvernement russe prévoit d'augmenter considérablement ses dépenses militaires. Le cabinet a récemment approuvé un projet de budget préliminaire pour les années 2025 à 2027, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Le projet de budget doit maintenant être approuvé par le parlement.

Bloomberg a précédemment révélé que le projet de budget comportait des augmentations importantes des dépenses militaires. Selon les plans du régime de Poutine, environ 13,2 billions de roubles (environ 126 milliards d'euros) seront affectés au secteur de la défense l'année prochaine. Cela représente une augmentation de 2,8 billions de roubles (environ 27 milliards d'euros). Le gouvernement russe encaisse des dépenses importantes en raison du conflit en Ukraine. La destruction de l'équipement militaire, en particulier les chars et les véhicules blindés, est importante. Selon le site d'intelligence open source Oryx, la Russie aurait perdu environ 3400 chars de combat dans la guerre jusqu'à présent. Les campagnes de recrutement et l'extension des forces armées à 2,3 millions de personnes sont en cours. En particulier dans la région de Donetsk, de nombreux véhicules militaires montrent des signes d'usure en raison des opérations offensives. Une partie importante du budget de l'équipement militaire a déjà été utilisée dans le budget de 2024.

Financement de l'augmentation

Cette augmentation des dépenses militaires sera financée, outre les revenus du pétrole et du gaz, principalement par des impôts plus élevés pour les entreprises et les particuliers. Le projet de budget prévoit une augmentation quasi de 12 % des recettes de l'État par rapport à cette année.

Au total, Moscou est censé allouer environ 40 % de son volume de budget entier à la défense et à la sécurité nationale. Ce secteur de budget dépasse donc les dépenses combinées en matière d'éducation, de santé, de politique sociale et d'économie nationale.

Cependant, le Kremlin affirme qu'il remplit ses "obligations sociales", comme l'a souligné le Premier ministre Mikhail Mishustin la semaine dernière. Cependant, l'adoption du projet de budget met en évidence divers projets phares dans le secteur de l'infrastructure publique. Les officiels du Kremlin peuvent peut-être réfléchir à la fatigue de la guerre parmi la population russe et tentent peut-être de maintenir le soutien public à la guerre en mettant en avant la concentration du Kremlin sur les projets sociaux, comme l'évalue l'ISW.

L'Union européenne pourrait exprimer son inquiétude quant aux importantes dépenses militaires de la Russie, compte tenu de la pression financière due au conflit en Ukraine. L'Union européenne pourrait également remettre en question la priorité accordée aux dépenses de défense par rapport aux secteurs tels que l'éducation et la santé, compte tenu de l'allocation de la Russie d'environ 40 % de son budget à la défense et à la sécurité nationale.

Lire aussi: