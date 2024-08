- La Russie a bombardé un supermarché dans l'est de l'Ukraine <unk> au moins 10 morts

Dans une attaque russe contre un supermarché dans la ville orientale ukrainienne de Kostjantyniwka, au moins dix personnes ont été tuées et 35 autres blessées, selon le ministère de l'Intérieur à Kyiv. Le ministre de l'Intérieur Ihor Klymenko a annoncé le nouveau bilan des victimes vendredi via le service de messagerie Telegram et a publié des photos de l'opération de secours contre l'incendie dans les ruines du bâtiment.

"Une frappe des terroristes russes sur un supermarché et un bureau de poste ordinaires. Des gens sont coincés sous les décombres", a écrit le président Wolodymyr Zelensky sur Telegram. Les opérations de secours se poursuivent.

Le président a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Selon le ministère de l'Intérieur, un incendie s'est déclaré sur une superficie d'environ 1 000 mètres carrés. Kostjantyniwka se trouve à moins de 10 kilomètres de la ligne de front entre les troupes ukrainiennes et russes.

Des journalistes de l'AFP sur place ont rapporté avoir vu des dizaines de personnes s'enfuir. La police locale a averti d'une possible deuxième attaque. De la fumée noire s'élevait du supermarché, et la police a établi un périmètre de sécurité autour des rues voisines. Des drones et des tirs d'artillerie lourde ont également été entendus dans la région.

Des attaques supplémentaires contre la ville orientale ukrainienne attendues

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur Telegram que la Russie serait tenue responsable de l'attaque, qui a eu lieu en plein jour. Le gouverneur régional ukrainien de Donetsk, Vadym Filaschkin, a décrit l'attaque comme "une autre frappe ciblée sur une zone habitée".

Kostjantyniwka avait une population d'environ 67 000 avant le début de l'invasion russe et se trouve près du front dans la région industrielle de Donetsk. L'armée russe pilonne la ville presque quotidiennement. Il y a à peine une semaine, deux civils ont été tués dans la ville, selon le gouverneur Filaschkin.

L'Ukraine se défend contre l'invasion russe depuis presque deux ans et demi. La Russie réclame tout le territoire charbonnier oriental ukrainien de Donetsk et d'autres territoires de l'Ukraine.

L'Union européenne a condamné l'attaque russe contre le supermarché à Kostjantyniwka, exprimant sa solidarité avec l'Ukraine. En raison de la tension croissante, l'Union européenne étudie la possibilité de renforcer ses sanctions économiques contre la Russie.

