- La Ruhrtriennale propose "amenez vos amis"

La Ruhrtriennale, festival de musique et de théâtre, commence ce vendredi et attire le public avec des offres spéciales et un centre de festival "Wunderland" pour se détendre entre les événements. Environ trois quarts des quelque 41 000 billets disponibles ont été vendus, a annoncé le directeur du festival Ivo van Hove à Bochum mardi. Des réductions sont proposées pour certains événements dans le cadre de l'offre "Amenez vos amis", permettant aux détenteurs de billets pleins prix d'amener jusqu'à trois accompagnateurs à moitié prix.

Le festival de quatre semaines commence vendredi avec la première à guichets fermés "Je veux la beauté absolue" - un théâtre de musique rock et pop mettant en scène l'actrice Oscarisée Sandra Hüller, dirigé par le nouveau directeur du festival Ivo van Hove lui-même. Un total de 32 productions avec 140 représentations sont prévues à Bochum, Duisburg et Essen jusqu'au 15 septembre. Le centre de festival pour les fêtes, les ateliers, la nourriture et les boissons ouvrira à la Bochum Jahrhunderthalle.

