La Royal Shakespeare Company rompt ses liens avec BP après que des élèves ont menacé de boycotter l'entreprise

Signée par "The Youth", la lettre - hébergée sur un site web du UK Student Climate Network - demande à la RSC de mettre fin à son partenariat avec le géant pétrolier et menace d'organiser une manifestation si aucune mesure n'est prise.

Depuis 2013, BP sponsorise les billets à prix réduit de 5 livres sterling (6 dollars) pour les 16-25 ans.

La lettre indique ce qui suit : "Ces contrats de sponsoring permettent à BP de prétendre qu'il se soucie des jeunes en leur donnant 'la chance d'être inspirés par d'incroyables spectacles en direct et d'allumer un amour du théâtre pour la vie'.

"En réalité, BP met en péril l'avenir de ces jeunes dont elle se soucie apparemment tant, en continuant à extraire d'énormes quantités de pétrole et de gaz et en faisant activement pression contre les politiques de lutte contre le changement climatique que nous, les grévistes scolaires, défendons avec tant d'acharnement.

Des dizaines de signataires ont menacé de se rassembler à Stratford-upon-Avon, ville natale de Shakespeare et siège de la RSC, "pour nous mettre en scène" si aucune mesure n'était prise. Ils se sont également engagés à boycotter les productions et à faire pression sur leurs écoles pour qu'elles fassent de même.

Dans une déclaration publiée sur le site web de la RSC, le directeur artistique Gregory Doran et la directrice générale Catherine Mallyon ont déclaré que la décision avait été prise après de nombreux mois de "débats attentifs et souvent difficiles" avec le personnel, le public, les artistes et d'autres personnes.

"L'écoute et la prise en compte des opinions des jeunes sont au cœur des valeurs de notre organisation", ont-ils ajouté. "Chaque année, nous impliquons activement 500 000 enfants et jeunes dans les pièces de Shakespeare.

La déclaration se poursuit : "Dans le contexte de l'urgence climatique, que nous reconnaissons, les jeunes nous disent clairement que le parrainage de BP met une barrière entre eux et leur souhait de s'engager avec la RSC. Nous ne pouvons pas ignorer ce message".

"C'est en gardant tout cela à l'esprit que nous avons pris la décision difficile de mettre fin à notre partenariat avec BP à la fin de cette année", ont-ils ajouté. "Cette décision n'a pas été prise à la légère ni rapidement, car elle implique de nombreux équilibres et des questions complexes.

Les dirigeants de BP se sont déclarés "déçus et consternés" par la "fin prématurée" du partenariat, selon une déclaration publiée sur le site web de l'entreprise.

"Au cours des huit dernières années, notre parrainage a permis à 80 000 jeunes de voir des spectacles de la RSC à des tarifs réduits", a déclaré le géant pétrolier. "Notre soutien aux arts en général au Royaume-Uni a permis à des millions de personnes d'avoir accès à des événements de classe mondiale depuis plus de 50 ans.

L'entreprise a déclaré que BP agissait pour le changement : "Nous sommes consternés parce que nous partageons bon nombre des préoccupations qui ont apparemment contribué à la décision. Nous reconnaissons que le monde est sur une voie non durable et qu'il doit rapidement passer à une consommation nette nulle dans les décennies à venir".

"Ironiquement, la polarisation croissante du débat et les tentatives d'exclure les entreprises qui s'engagent à faire de réels progrès sont exactement ce dont nous n'avons pas besoin. Ce défi mondial exige que tout le monde - entreprises, gouvernements et particuliers - travaille ensemble à la réalisation d'un avenir à faibles émissions de carbone".

Au début de l'année, Mark Rylance, l'une des plus grandes stars de la RSC, a démissionné à cause de ce partenariat. L'acteur oscarisé avait alors déclaré dans le journal The Guardian: "Je ne souhaite pas être associé à BP, pas plus qu'à un marchand d'armes, à un vendeur de tabac ou à quiconque détruit délibérément la vie d'autres personnes, qu'elles soient vivantes ou à naître. Je pense que William Shakespeare ne le souhaiterait pas non plus".

La décision de la RSC a été saluée par Chris Garrard, codirecteur de Culture Unstained, une organisation de campagne qui "vise à mettre fin au parrainage de la culture par les combustibles fossiles".

M. Garrard a déclaré à CNN : "La décision de la Royal Shakespeare Company d'abandonner BP en tant que sponsor des années avant la fin du partenariat est un signe clair que, dans une période d'urgence climatique, le financement par les combustibles fossiles est tout simplement trop toxique. Ce changement radical témoigne du travail des acteurs, des militants et des grévistes scolaires qui ont braqué les projecteurs sur les activités de BP et sur le fait que, même aujourd'hui, l'entreprise reste investie à 97 % dans les combustibles fossiles".

Mais il reste encore beaucoup à faire, a déclaré M. Garrard.

Mais il reste encore beaucoup à faire, a déclaré M. Garrard : "Il est temps que d'autres institutions parrainées par BP, telles que le British Museum, le Royal Opera House et la National Portrait Gallery, prennent les devants et suivent l'exemple éthique de la RSC.

Source: edition.cnn.com