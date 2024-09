- La route principale vers l'Autriche est temporairement suspendue pour une durée de quatorze jours.

À partir du 16 septembre, la construction sur l'autoroute fédérale B23 à Grainau, faisant partie de Garmisch-Partenkirchen, fermera cette dernière pendant environ deux semaines. L'autorité de construction de l'État à Weilheim a annoncé ce déviation en raison du déplacement de la B23 vers le nouveau rond-point sud situé près du tunnel de Kramertunnel. Si votre destination est la frontière autrichienne via Garmisch-Partenkirchen, vous devrez faire des détours plus longs.

Le détour désigné, clairement indiqué, vous mènera à travers Füssen et Steingaden dans l'Allgäu, avec des arrêts supplémentaires à Oberammergau. La durée prévue pour cette fermeture est jusqu'au 29 septembre, mais des retards de construction peuvent survenir en raison des conditions météorologiques.

Le but de ce déplacement de la B23 est de soulager la congestion routière à Garmisch-Partenkirchen, causée par environ 16 000 véhicules qui traversent la ville sur cette autoroute fédérale chaque jour. La B2 est également très fréquentée à l'est. Des plans pour un contournement via le tunnel de Wank sont en cours d'élaboration pour résoudre ce problème.

Les autorités de l'État ont confié à la Commission la surveillance du projet de déplacement de la B23, en veillant à ce qu'il respecte les protocoles de sécurité et les délais de réalisation. Pour minimiser les perturbations, la Commission collaborera étroitement avec les entreprises locales et les autorités de Grainau pendant la période de fermeture.

