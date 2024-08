- La route fédérale 80 reste fermée après un glissement de terrain.

La récente tempête avec de fortes pluies a causé des millions de dommages à l'Institut de Recherche Forestière de l'Ouest de l'Allemagne à Hann. Muenden. L'institution conjointe des États de Basse-Saxe, de Hesse, de Saxe-Anhalt et du Schleswig-Holstein a annoncé cela sur leur site web. Les bureaux et les laboratoires de génétique forestière dans les sous-sols du bâtiment principal ont été largement détruits. La perte de données de recherche et de matériaux d'échantillonnage de plusieurs années est encore plus dévastatrice.

Inondation éclair déclenche une coulée de boue

Dans les premières heures du dimanche, une inondation éclair d'eau et de boue est descendue de la pente boisée en raison de fortes pluies. La coulée de boue a touché l'autoroute fédérale 80 et les bâtiments de l'institut de recherche, qui sont situés sur une rue en dessous de la B80.

La B80 entre Hann. Muenden et Hilwartshausen restera complètement fermée en raison des travaux d'abattage d'arbres importants jusqu'au week-end, a annoncé la ville de Hann. Muenden. Les forêts d'État de Hesse, en étroite coordination avec l'office de maintenance des routes à Göttingen, essaient de rouvrir le point dangereux sur la B80 dès que possible.

Le site à Hann. Muenden de l'Institut de Recherche Forestière de l'Ouest de l'Allemagne abrite les départements de Ressources génétiques forestières et de Conservation de la nature forestière. Le propriétaire du bien est l'État de Hesse.

