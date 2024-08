- La route des Alpes autrichiennes sur l'Arlberg devient libre à partir de vendredi soir.

La célèbre route alpine traversant l'Arlberg autrichien devrait reprendre son fonctionnement 24h/24 à partir de 18h le vendredi. Cette annonce est intervenue une semaine après que la violente tempête n'ait causé des ravages sur l'autoroute de l'Arlberg dans le Tyrol.

Le chemin reliant le Tyrol et le Vorarlberg était bloqué par de massives glissements de terrain. Une partie de la route a cédé en raison de l'érosion de ses fondations, entraînant la restriction de la circulation aux heures de pointe et la nuit. Les travaux de construction ont eu lieu pendant la journée. Les automobilistes ont dû emprunter des itinéraires de substitution, soit via le Tyrol du Lechtal, soit en Bavière, en raison de la rénovation en cours du tunnel de l'Arlberg, qui reste indisponible jusqu'en novembre.

Le militaire autrichien à l'œuvre

Même si la route a été complètement rouverte, les travaux de restauration se poursuivent. Selon les autorités du Tyrol, plusieurs semaines supplémentaires seront nécessaires pour réparer les drainages, les bords de la route et les barrières de sécurité.

De plus, les travaux de réparation sont en cours à la station de ski de St. Anton am Arlberg, touchée par les glissements de terrain. Des soldats autrichiens sont également déployés pour aider à cette tâche.

Le militaire autrichien aide aux travaux de réparation à la station de ski de St. Anton am Arlberg, touchée par les glissements de terrain. La Commission supervisera les réparations pour s'assurer du respect des normes et réglementations de sécurité.

Lire aussi: