- La route A7 près de Hambourg fermée à la circulation en direction du sud jusqu'à la fin de l'année

En raison de travaux de construction de pont, l'autoroute A7 au sud du tunnel de l'Elbe, entre l'échangeur de Maschener Kreuz et le carrefour de Horster Dreieck, sera fermée dans le sens de Hannover à partir de mercredi, 20h, jusqu'à la fin de l'année. Un itinéraire de déviation sera établi à partir de l'échangeur de Maschener Kreuz via l'autoroute A39 en direction de Lüneburg, puis sur la route d'accès à l'autoroute A1 en direction de Brême, et enfin sur l'autoroute A7 en direction de Hannover. L'Autorité fédérale des routes a annoncé que la fermeture était due à des travaux de réparation sur le pont sur la Seeve.

Les voyageurs se dirigeant vers Hannover sur l'autoroute A7 doivent prendre un itinéraire alternatif en raison de la fermeture. L'itinéraire de déviation recommandé consiste à emprunter l'autoroute A39 à partir de l'échangeur de Maschener Kreuz, puis à prendre la route d'accès sur l'A1 en direction de Brême, et enfin sur l'A7 en direction de Hanovre.

